Almanacco musica 2019 – Il mercato dell’amore notturno.

Almanacco musica 2019 – Il mercato dell’amore

Il 2019 è stato un anno da ricordare. C’è stata la nascita definitiva del collettivo Dappertutto, che mi ha visto impegnato ad organizzare eventi musicali, editoriali e cinematografici. Non da solo naturalmente! Dappertutto è una squadra di ragazzi e ragazze volenterosi con la fissa della creazione di situazioni underground. Non ve ne sto parlando tanto per farmi pubblicità (che comunque non è nemmeno sbagliato farla perchè magari vi può interessare), ma per il semplice fatto che il nostro trafficare con musicisti e gruppi emergenti e non, è stato utilissimo per arricchire la già sconfinata quantità di musica archiviata! L’artista entrava in contatto con noi, lo si faceva suonare e magari ci scappava una recensione. Il cerchio si chiude. I Gufi Narranti contribuiscono! A proposito, o forse sarebbe meglio dire, a proposito di propositi: nel 2020 farò più interviste, promesso, nel 2019 ne ho fatte davvero poche e vorrei attrezzarmi per fare delle video – interviste. Ci arriveremo. Di recensioni ce ne sono state a sufficienza (anche se non si riesce mai a trovare il tempo per recensire tutte le belle cose che allietano i miei padiglioni auricolari) e di gruppi nuovi da segnarsi secondo me ce ne sono stati parecchi. Prima di lasciarvi all’elenco delle uscite più significative del 2019 vi dico quali sono stati globalmente i fenomeni musicali più importanti. Filmmaker, dj colombiano, è stato sicuramente una scoperta eccezionale. Dedito ad una retro wave anni ’80 oscura e ossessiva, Faunes (questo il nome che si cela dietro al progetto) ha registrato ben cinque album più due EP nel giro di un anno, tutti belli! Stesso discorso per un altro campione dell’elettronica, il più longevo Stilz, canadese e sempre lanciatissimo in sonorità ottantiane più poetiche e distensive. E’ stato l’anno del grande ritorno dei Calendula di Parma, tra le fila del post metal, e delle piacevoli scoperte come Cameraoscura, Almenoseimetridaterra, Ultra Combo, Papal Discount House, Nuer, Enomisossab, So Beast, Mother, Yonic South e Be Forest. Tutti bravissimi e tutti italiani. Come non ricordarsi dei fantastici Bazooka, dalla Grecia con un carico di garage esotico. Ma anche Swedish Death Candy dall’Inghilterra, Green Milk From The Planet Orange dal Giappone e Disavow dalla Svezia. A questi si vanno ad aggiungere le conferme di Extirpation, Violentor, Toxic Holocaust, Blood Incantation, Cannabis Corpse ecc… Insomma ce n’è per tutti i gusti. Per cui ora fate scorrere l’elenco e come al mercato dell’amore, evocato appunto da Filmmaker, scegliete il vostro veleno.

Thrash metal

Singoli

Inhuman Nature – Satan’s Claw – 10

Heavy metal

Ruler – Descent Into Hades – 8

Black metal

Nordjevel – Necrogenesis – 8

EP

Zuriaake – Resentment In The Ancient Courtyard – 10

Death metal

Blood Incantation – Hidden History Of The Human Race – 10 Cannabis Corpse – Nug So Vile – 8

EP

Coffin Surfer – Emilian Raw Mania – 9

Punk hardcore

Disavow – Disavow – 9

EP

Torso – Build And Break – 10 Evil Cosby – Limbico – 10 Rough Touch – Tough Touch ’19 – 10

Split

Papal Discount House – Il Declino Della Società Del Pianto – 9

Post metal

Calendula – Hiveminds – De Brevitae Vitae – 10

EP

Lili Refrain – Ulu – 10

Singoli

Cult Of Luna – The Silent Man – 10

Post black metal

Post hardcore

Dogs For Breakfast – Suiru – 10 Almenoseimetridaterra – Almenoseimetridaterra – 10

Atmosfera

EP

Golden Heir Sun – Holy The Abyss – 10 IIVII – Obsidian – 9

Psichedelia

Ayahuasca – Naad – 8

Singoli

Swedish Death Candy – Swedish Death Candy – 10

Progressive

Green Milk From The Planet Orange – Third – 10

Stoner

Ultra Combo – Season 1 – 10

Elettronica

Filmmaker – The Love Market – 10 Filmmaker – Drainvoid – 10 Stilz – Hyperspace Drifter 3 – 10 Filmmaker – Spectral – 9 Nuer – Gaar – 8 Filmmaker – Nocturnal – 8 Filmmaker – Wetwork – 8 Stilz – Collections Vol. 2 – 8

EP

Filmmaker – Unregulated – 10 Stilz – Timelines – 10 Filmmaker – Noir Times – 9 Stilz – Exogenesis – 9 Ritualz – Satanico Supremo – 9 Stilz – Sacrifice – 8

Rap

Il Pharaone – Nero Su Bianco – 10

Rock alternativo

EP

Mother – Love Vision – 10 Yonic South – Wild Cobs – 10 ONDC – Ocean Terminal 9

Folk

Emily Jane White – Immanent Fire – 7



Zanini Marco