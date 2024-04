Votto – Gli Ultimi Istanti Delle Nostre Vite Precedenti

Anno: 2024

Paese di provenienza: Italia

Genere: screamo

Casa discografica: Non Ti Seguo Records

1. Fune Di Fuga

2. Processi D’Adattamento, Atti D’Immaginazione

3. Il Nastro Di Möbius

4. L’Avversario

5. Altro Da Me

6. La Conquista Dell’Inutile

7. Fuoco Autoalimentato

I grandi ritorni! Non poteva mancare quello dei Votto, importante entità piacentina, affacciatasi sull’underground prima con il nome Stasi, poi con cambi di formazione e due lavori (Panbauletto e Quindi Noi Sbagliando Facemmo Giusto) che l’hanno portata a farsi ben conoscere nel circuito. Il percorso dei nostri ha visto un allontanamento dall’indie emo primigenio in favore di un ispessimento screamo e, nel caso di Gli Ultimi Istanti Delle Nostre Vite Precedenti, l’aggiunta di un pizzico di materia metal che sta contribuendo a rendere la proposta più pesante e violenta.

La partenza è da manuale di genere con tutta l’intensità richiesta. Si entra veramente nel vivo del disco però con Il Nastro Di Möbius e L’Avversario, due tra i brani più interessanti della scaletta. Altro Da Me è invece un breve ritorno allo stile più disteso di qualche anno fa, con poco rumore e molto sentimento. Di ottimo livello anche le conclusive la Conquista Dell’Inutile e Fuoco Autoalimentato (in quest’ultima tra l’altro è presente una citazione che mi rende molto fiero), entrambe di rilievo per via dell’ottima scelta dei riff e soluzioni ritmiche intriganti.

Quindi bene no? Bene si, ma c’è un però. Perchè fare un disco così breve? Specialmente se le premesse sono valide! Gli Ultimi Istanti Delle Nostre Vite Precedenti è un nuovo ottimo capitolo della storia dei Votto, che tenta di aggiungere qualcosa di personale seppur rimanendo facilmente inscritto nella cerchia screamo. Lo fa’ però in piccola dose dando un po’ un senso di transitoria incompiutezza, sicuramente ben fatta ma non adeguatamente approfondita.

Voto: 8

Marco Zanini