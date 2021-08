Emilio Salgari – Il corsaro Nero – Gilgamesh edizioni –

Questa è una storia di amore e di vendetta.

Il romanzo del grande scrittore di avventura Emilio Salgari che inaugura il ciclo denominato “I Corsari delle Antille” composta da cinque libri.

Si svolge nel contesto storico della guerra tra Francia e Spagna a cavallo tra il VII e VIII secolo per il controllo delle Fiandre, ma non è solo questo.

Il romanzo “Il Corsaro Nero” mescola personaggi realmente esistiti con fatti di fantasia.

Più o meno tutti hanno sentito parlare delle gesta del Corsaro Nero e anche chi non le conosce o non l’ha mai letto, ne conserva una copia nella propria libreria, perché Salgari è uno di quelli che non deve mancare, al punto che la Gilgamesh edizioni ha deciso di offrire ai giovani lettori e ai non più giovanissimi, come me, una nuova edizione integrale del capolavoro, arricchendolo con quattordici illustrazioni in bianco e nero, curate dall’editore Dario Bellini.

Le mirabolanti avventure del Corsaro Nero di cui comunque non voglio spoilerare il contenuto, perché c’è sempre qualcuno che non l’ha mai letto, se non altro perché molto giovane, è un romanzo d’avventura sul mare, di amore e amicizia e di legami di sangue al di là della legge.

Una storia sicuramente d’altri tempi ma visti quelli attuali, direi che un salto nel passato è qualcosa di cui sentiamo un gran bisogno.

Questo romanzo appassionante e dal ritmo incalzante non ti lascia prendere fiato, sentimenti forti e descrizione di paesaggi nel contesto di una natura lussureggiante qual è quella caraibica.

“Il Corsaro Nero” è una figura di filibustiere molto particolare duro di cuore in guerra, che non dimentica però certi valori, che contano per lui moltissimo come amore amicizia e rispetto per il prossimo, al punto che ai prigionieri non manca di dimostrare anche il suo lato umano quando per esempio soccorre dei nemici feriti.

Il libro come detto è corredato da bellissime illustrazioni in bianco e nero che raccontano particolari scene tra le quali non mancano ovviamente delle immagini del protagonista.

Chi ha amato “L’isola del Tesoro” di Robert Louis Stevenson, non potrà che amare anche le gesta del Corsaro Nero, pirata intramontabile che ha fatto la storia dei romanzi sul mare, approfittate quindi di questa nuova e moderna edizione di un classico senza tempo di cui non possiamo che ringraziare la Gilgamesh edizioni!

Matteo Melis