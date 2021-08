Recensione: Il seminarista – Antonio Vasselli – Robin edizioni

Antonio Vasselli ci ha sorpreso con la sua nuova opera di genere thriller: “Il Seminarista” edito dalla casa Editrice Robin.

Un uomo deve risolvere un trauma nascosto nel suo passato e per questo si rivolge ad uno psichiatra. Un cardinale sarà coinvolto in un omicidio a Rio de Janeiro. Alcuni criminali, progettano un furto quasi impossibile. Al Vaticano, un uomo chiamato Mastino uccide preti che hanno commesso gravi misfatti. Diverse situazioni che trovano un denominatore comune. A voi il compito di scoprirlo leggendo questo ottimo thriller di Vasselli.

Il romanzo è decisamente coinvolgente; sorprende ad ogni passaggio e si legge tutto d’un fiato. Un’ottima lettura per gli appassionati del genere thriller. Antonio Vasselli scrive le sue storie in modo piacevole e se con questo romanzo pensava di attirare il lettore in una spirale di curiosità raccontando eventi che a prima vista non sembrano avere attinenza l’uno con l’altro ma che poi si incastrano perfettamente da fare in modo che non si smetta più di leggere, sicuramente ha raggiunto il suo scopo.

In questo romanzo nulla è come sembra e le sorprese sono sempre in agguato. La trama de “Il seminarista” trova come protagonista la Chiesa nel suo lato peggiore fatto di bugie, alleanze e ogni sorta di crimini. Un romanzo che rispecchia molte situazioni attuali all’interno della Chiesa, dato che spesso ne sentiamo parlare dai media.

Vi consiglio caldamente questo romanzo; la storia che racconta vi coinvolgerà sin dalle prime pagine e non riuscirete più a staccarvi sino alla fine.

“Il Seminarista”, a mio parere non è solo un romanzo. Vi garantisco che quando lo leggerete, rifletterete non poco su argomenti che sono attuali.

Complimenti ad Antonio Vasselli. Anche questa volta ha colpito nel segno!

Teresa Breviglieri