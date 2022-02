Tutta la vita in un’estate – Sauro Mezzoprete – Dialoghi editore

La storia proposta da Sauro Mezzoprete è quella di un intreccio familiare fatto di segreti e menzogne, particolarmente complesso, ma decisamente non impossibile nella realtà, perché nel mondo purtroppo succede di tutto, basta guardare qualche puntata di Forum in TV per avere la conferma che nelle famiglie italiane succede veramente qualsiasi cosa.

Il protagonista del romanzo è uno delle tante vittime degli intrighi familiari, degli accordi tra parenti, di segreti che andrebbero mantenuti in eterno, ma spesso così grandi che non tutti riescono a sopportarne il peso.

Nessun segreto è per sempre, almeno nei libri.

Il titolo “Tutta la vita in un’estate” alla luce di queste poche indicazioni è sufficientemente esplicativo, al punto da rasentare lo spoiler, ma l’intreccio curato da Mezzoprete è così articolato ed accattivante che quello che potete avere intuito è solo la punta dell’iceberg.

Ma “Tutto in un’estate” edito dalla Dialoghi è quindi solo un romanzo sulle dinamiche familiari distorte? Assolutamente no.

Il viaggio che intraprende il protagonista lo porterà a ritrovare sé stesso oltre che le sue radici e di conseguenza un futuro più adatto a lui.

Nei 19 capitoli che costituiscono “Tutta la vita in un’estate” c’è anche spazio per il giallo e in qualche modo per il rosa perché è un romanzo articolato e sorprendente come la vita stessa.

Sauro Mezzoprete con la sua scrittura semplice e spigliata riesce ad incuriosire il lettore a voler scoprire assieme a lui la, verità sul passato del protagonista il tutto nell’arco di un’estate, in cui pare che finalmente la verità riesca a venire a galla.

Lettura assolutamente consigliata e godibile, non temete l’acquisto incauto.

Sandra Pauletto