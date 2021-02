RECENSIONE: “DI VITA C’è NE UNA SOLA … E ALTRE SEI” – PAOLA PETRELLA – DIALOGHI EDIZIONI

Il libro di Paola Petrella è un romanzo breve o se preferite un racconto lungo perché il tutto si sviluppa nell’arco di sole settanta pagine; eppure, è un libro geniale, che soprattutto le donne che amano gli animali, i gatti in particolare, non potranno resistere al fascino originale del suo intreccio.

In: “Di vita c’è ne una sola … e altre sei” si affrontano un’ ampia gamma di tematiche e tutte comuni alla vita di ognuno di noi: amore, tradimento, perdono e anche in qualche modo spiritualità.

Perché consapevole o meno l’idea di fondo del romanzo affonda le sue radici in una leggenda buddista o thailandese, che vede una relazione tra i gatti e l’animo umano.

La storia non segue esattamente i precetti di questo pensiero (di cui non approfondiamo per evitare spoiler) ma come si usa dire credo ne sia liberamente ispirato.

Il romanzo si svolge a Parigi e vede come protagonisti la vita di una coppia (Maya e Michael) sulla via della crisi, e ovviamente un gatto.

La presenza del felino è facile intuirla sia dalla sua immagine in copertina che dal titolo.

A fine lettura il lettore non potrà che riflettere assieme alla protagonista e alle sue vicissitudini, che magari gli serviranno di rimbalzo per guardare anche la propria vita con occhi diversi, tentando, senza dover ricorrere alla fatalità accaduta alla protagonista Maya di prendere maggior sicurezza in se stessi e nelle proprie capacità.

Se questo non dovesse accadere sono però certa di una cosa: non guarderete mai più i gatti allo stesso modo. Libro scorrevole, godevole e profondo da leggere assolutamente, perché anche visto il numero esiguo di pagine nessuno può accampare scuse del tipo sempre molto gettonato: mi piacerebbe tanto ma non ho tempo di leggere.

Il libro di Paola Petrella va assolutamente letto, troppo geniale per non conoscerne la storia.

Sandra Pauletto