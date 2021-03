RECENSIONE – IL MISTERO DELL’EX BIBLIOTECA COMUNALE – GIUSEPPE DELFINO – DIALOGHI EDIZIONI.

Il romanzo breve/racconto lungo di Giuseppe Delfino si presenta con un titolo assai accattivante: “Il mistero dell’ex biblioteca comunale” e il contenuto non delude.

Il primo colpo di scena cha farà da fulcro a tutto il libro è la visione/allucinazione di un agente immobiliare all’interno di un locale della biblioteca che ha l’incarico di vendere. C’è forse una maledizione che aleggia nei locali dello stabile?

Lo saprete leggendo il romanzo di cui non voglio aggiungere altro visto il limitato numero di pagine. Giuseppe Delfino è riuscito a costruire un ottimo giallo dai risvolti inaspettati ma scientificamente credibili, la cui conclusione non delude.

Assieme ai due incaricati di risolvere il caso di omicidio verificato nella biblioteca c’è anche il lettore, spettatore muto e che assiste agli interrogatori e ai ragionamenti con relative ipotetiche ricostruzioni degli agenti, con i quali non si può che essere d’accordo perché ogni teoria sembra essere quella giusta, dove tutto effettivamente ha un senso, ma Giuseppe Delfino ci porta oltre “la banalità del male” dimostrando ancora una volta che il male non vince sempre, e che un essere umano è capace di molto più di quanto si è solito credere.

Il racconto “Il mistero dell’ex biblioteca comunale” è un giallo scritto con grande capacità senza fronzoli inutili o dilungazioni utili solo ad allungare il brodo.

C’è tutto quello che serve per essere completo com’è, non una parola di più, non una di meno, a dimostrazione che se la storia è buona e la penna dell’autore anche, non c’è bisogno di romanzi da cinquecento pagine per lasciare il segno.

Complimenti allo scrittore della scuderia Dialoghi, Giuseppe Delfino, autore che merita sicuramente la vostra attenzione e che dovreste pretendere di trovare come si diceva una volta: nelle migliori librerie

Sandra Pauletto