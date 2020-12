Recensione: L’ora blu di Guido Rolla (Dialoghi)

L’ora blu di Guido Rolla (Dialoghi)

Si affaccia sul panorama letterario italiano un nuovo autore, Guido Rolla, che con il suo romanzo d’esordio, “L’ora blu”, edito da Dialoghi, accompagna il lettore in un viaggio alla scoperta dei sentimenti più veri, più intensi, alla ricerca di risposte alle domande che in fondo ci poniamo nei momenti più intimi, nei nostri momenti di confronto con noi stessi, tutte quelle volte in cui ci scopriamo a discutere con il nostro io più profondo. E’ un romanzo abbastanza breve nel numero di pagine ma quasi infinito negli spunti di riflessione, un romanzo che non può che rimanere incollato all’anima del lettore. L’ora blu in fotografia è quel momento in cui l’alba diventa giorno o il crepuscolo diventa notte, una condizione in cui il particolare gioco di luci e ombre regala momenti di grande impatto visivo. Questa condizione di passaggio, questo momento in cui i contrasti si fanno più nitidi, in cui le cose sembrano più chiare, è il filo conduttore della trama che porta il protagonista, Luca, a fare pian piano chiarezza sulla sua vita, sulle sue scelte e sul suo percorso artistico. La storia ci viene raccontata attraverso gli occhi non solo di Luca ma anche attraverso quelli del suo amico Giacomo e delle due donne che gli hanno cambiato in qualche modo la vita e cioè la sua ex moglie Giulia e Ludovica che con lui inizia ad intessere una nuova relazione. E’ sicuramente una storia di tormenti interiori, di dubbi, di momenti in cui si tocca il fondo (sempre che alla fine un fondo ci sia), di prese di coscienza, di fumo, di alcool, e di rapporti controversi con luoghi e persone che per quanto facenti parte di un ineluttabile quotidiano sembrano sempre inesorabilmente estranei. Credo sia uno di quei romanzi che una volta letti scavino una linea di passaggio nell’esistenza del lettore, una linea che demarcherà il passaggio tra due momenti che potremmo indicare come “prima della lettura” e “dopo la lettura”. Le riflessioni, le emozioni, le sensazioni con cui il lettore dovrà fare i conti nel corso della lettura non potranno non aprire nuovi orizzonti di pensiero e nuove considerazioni su se stessi e sul mondo che ci circonda. Libro da leggere assolutamente e con grande attenzione.

David Usilla