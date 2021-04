RCENSIONE: “PERLE DI THRILLER” – ALESSIA PIEMONTE – MARATTA EDIZIONI.

Il romanzo “Perle di thriller” è una raccolta di racconti al confine tra il thriller e l’horror , scritto da Alessia Piemonte edito da Maratta Edizioni. Il volume composto da sei “perle di thriller” come dice il titolo stesso.

Gli argomenti di cui tratta ogni singolo racconto, la cui lunghezza varia tra le dieci e le venti pagine, sono molti diversi tra loro. Alessia Piemonte prende il lettore per mano e lo accompagna a vivere storie del brivido, in cui c’è spazio per mummie, sette, sparizioni, omicidi, capacità mentali fuori dal comune.

L’autrice, Alessia Piemonte, in “Perle di thriller”, riesce a scavare negli abissi dell’animo umano creando un’ intrigante e coinvolgente atmosfera da brivido e le sue narrazioni non hanno nulla da invidiare ad opere ben più corpose.

A parere mio merita una menzione particolare l’ultimo racconto: “Omicidio a Natale”, per essere riuscito a suscitare in me un senso di smarrimento per avere ambientato un racconto pauroso nel magico scenario della festa comandata di fine anno.

Interessante anche il riferimento ad un famoso film tratto dal romanzo di un autore molto noto di cui non svelo nulla per non rovinarvi la sorpresa. Insomma “Perle di thriller” è un opera consigliata ai cultori del genere per originalità dei testi, per la scrittura piacevolmente scorrevole e perché scrivere un racconto ben fatto è un’arte che merita la vostra attenzione.

Matteo Melis