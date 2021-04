INTERVISTA AL PROF. ROBERTO VACCA – Repubblica italiana d’America – Altrevoci edizioni

Abbiamo da poco recensito la “Repubblica italiana d’America” edito da Altrevoci Edizioni e abbiamo il privilegio di scambiare con il prof. Roberto Vacca quattro chiacchiere.

Buongiorno prof. Vacca, la sua bibliografia è davvero infinita e spazia su molteplici argomenti, ma iniziano dal suo romanzo: “Repubblica italiana d’America”.

È un libro a tratti ironico a tratti tragico perché mette in risalto avvenimenti drammatici della nostra storia.

Da quanto tempo aveva in mente di sviluppare un libro così?

Quando ero adolescente scrissi una breve storia fantastica: in cui un uomo Sioux veniva in Europa in canoa, prendeva il nome di Cristoforo Colombo, diventava ammiraglio e scopriva l’America.

Con quale criterio ha deciso quali argomenti inserire e quali trascurare visto che il romanzo copre quasi cinquecento anni di storia?

Ho scelto eventi la cui inversione risultasse paradossale, inaspettata, divertente: un popolo solo di italiani e Sioux Lenape; una donna di discendenza amerindia presidente della Repubblica Italiana d’America; niente schiavitù in America; la Repubblica Romana del 1849 che dura decenni anche quando nasce il Regno d’Italia; l’armata americana contro tedeschi e fascisti comandata da un generale discendente da ebrei di Roma.

Vista la sua vasta produzione c’è un libro al quale è maggiormente affezionato?

“Come imparare più cose e vivere meglio” (Mondadori, 1981) ebbe un grande successo con decine di edizioni e lo meritava. “Una sorta di traditori” (Bompiani 1987) romanzone ambientato in Italia dal 1943 all’avvenire, non era affatto male, ma non incontrò il favore del pubblico. Andrebbe riesumato.

Il Suo nome è legato al calcolatore elettronico “FINAC”, ci sono in quel campo degli sviluppi che non avevate previsto?

Dal 1955 al 1961 al CNR curavo la manutenzione di FINAC, il primo computer funzionante in Italia, a cui aggiunsi istruzioni e altre modifiche. Faceva mille operazioni/secondo e si rompeva quasi ogni giorno. Insegnai per qualche anno un corso di calcolatori elettronici alla facoltà di ingegneria di Roma. Nessuno previde allora i progressi dell’elettronica – notoriamente sconvolgenti – che continuano.

Lei tra le sue mille capacità è anche scrittore di fantascienza, a Suo parere cosa, al giorno d’oggi è possibile definire ancora fantascienza visto che tutto quello che lo era tempo fa è praticamente diventato realtà?

Si può ancora scrivere fantascienza, ma bisogna studiare molto scienza, tecnologia, psicologia. Poi va usata la fantasia informata per scrivere narrativa che piaccia a scienziati e a non scienziati – se questi ultimi non sono rimasti troppo indietro.

Un po’ di tempo fa Ha rilasciato alcune sue dichiarazioni sul COVID. Attualmente qual è la sua idea su questa pandemia?

Io sto monitorando e calcolando (con equazioni di Volterra che ho individuato) il numero totale morti di questa seconda/terza ondata. Allego mia analisi dei dati aggiornata al 3 aprile – mostrano quanto la situazione sia grave.

Se non si procede a vaccinazioni in massa , l’analisi sui dati di stima che i decessi continueranno fino a Gennaio 2022- con previsione di altri 9 000 morti da oggi,

Ecco l’analisi sui dati delle morti da COVID – dal 1° ottobre 2020 fino al 3 Aprile 2021

La situazione è critica – Le mie equazioni dicono oggi che il numero dei decessi a partire da inizio Ottobre, mira a raggiungere e forse superare 170.319 – con i decessi che continuano fino a Gennaio 2022 e oltre.

cioè ancora – 96.000 morti dal 4 aprile — SE NON PASSIAMO A VACCINARE NON SOLO 250.000 o 300.000 CITTADINI AL GIORNO, MA 750.000 COME NEL REGNO UNITO

Ringraziamo il prof. Roberto Vacca per la disponibilità, dandogli l’arrivederci a presto sempre sulle pagine de I Gufi Narranti.

Sandra Pauletto