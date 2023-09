Øjne – Sogno #3 (EP)

Anno: 2023

Paese di provenienza: Italia

Genere: screamo/ emocore

Casa discografica: To Lose La Track, Left Hand Label, Through Love Records, Pundonor Records

1. Il Tempo Che Ho Perso

2. Occidente

3. Icona

4. Charneca

5. Le Vite Degli Altri

6. Quando Il Sogno Si Avvera

Sarebbe necessario procedere a ritroso, tornando al 2013, anno in cui gli Øjne pubblicarono l’EP di debutto Undici/ Dodici, per capire con quali ottime premesse il gruppo milanese si affacciava sulle scene. Da lì un percorso ascensionale che ha visto gli Øjne diventare sempre più riconosciuti nel panorama emo italiano. Passando per l’album del 2017, Prima Che Tutto Bruci, a mio avviso un po’ inferiore al debutto, attraverso testi intimisti e molto vicini ad esperienze di vita vissute anche adolescenziali, i nostri si sono fatti veri e propri portavoce, come d’altro canto ne è l’intero movimento di cui fanno parte, di un approccio disperato ma elegante, violento ma melodico, incisivo ma sentimentale. Sogno #3 recupera l’efficacia, la concretezza e la continuità di Undici/ Dodici, superandolo.

I progressi più significativi nel percorso di crescita degli Øjne si nota a mio parere soprattutto nei testi e nella voce, praticamente perfetta a livello di timbrica. Le trame di chitarra si riconfermano di grande qualità come già si era notato in passato. Da un punto di vista compositivo l’unione di intenti è palpabile e si evince in pezzi molto ben strutturati come Occidente. A notarsi lungo tutta la produzione di questa opera è l’attenzione posta nei riff, alla continua ricerca di perfezione formale ed elegante efferatezza. Tra i momenti migliori da ricordare sicuramente il ritornello di Le Vite Degli Altri e i suoi stacchi impeccabili. Di assoluto rilievo anche la conclusiva Quando Il Sogno Si Avvera, dal crescendo di innegabile efficacia. Come detto in precedenza Sogno #3 mette in evidenza un gruppo con una poetica e un talento innato nello scrivere questo tipo di musica!

Voto: 9

Marco Zanini