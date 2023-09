Gezora – Keep Smiling – Tutti amano la vendetta.

Gezora – Keep Smiling

Anno: 2023

Paese di provenienza: Italia

Genere: punk hardcore/ thrash metal

Casa discografica: autoprodotto

1. Everybody Loves Revenge

2. Abandon The Ship

3. Don’t Believe In My Name

4. Old Friend Loneliness

5. Rejection

6. Saseenach

7. Loophole

8. The Stage

9. Plasma

10. Multicolored God

11. Modern Vampire

I Gezora sono un gruppo di Milano attivo dal 2019; su Bandcamp è possibile ascoltare svariate tracce digitali pubblicate in quell’anno. Dal febbraio di quest’anno è presente anche Keep Smiling, primo album di questa entità dedita ad un mix letale di punk e metal estremo non esente da particolarità. Per quanto la proposta sia estremamente omogenea e quadrata infatti, è possibile riconoscere nello stile del gruppo svariati particolari che possono ricordare un hardcore metallizato, del thrash metal primitivo, una verve maligna vicina al black metal quanto al d – beat. Una vera e propria apocalisse musicale senza compromessi, quasi come se i Sick Of It All suonassero sotto l’influsso degli Hellhammer. La scaletta scorre senza soluzione di continuità, passando da episodi più mortiferi, ad altri molto dinamici, con giusta violenza e sottolineata da una voce al vetriolo.

Non inventano niente di nuovo i Gezora e se bisogna trovare un difetto a Keep Smiling è proprio che una volta addentrati nell’album di sorprese ce ne sono poche, ma dal momento in cui si apprezza il piglio con cui lo fanno (io ad esempio apprezzo) questo album fa’ per voi.

Voto: 8

Marco Zanini