//Less – Social Disappointment (EP)

Anno: 2023

Paese di provenienza: Francia

Genere: noise, industrial, post hardcore

Casa discografica: Reptilian Records, Nogoodtoanyone

1. Nervous Breakdown

2. Devil Take Care

3. Harmful

4. Substance

5. Negative Authority

6. Bad To The Bone

Scomodare i Black Flag con il titolo di uno dei loro pezzi più celebri potrebbe essere pericoloso, ma se lo si fa’ con questo fragore tutto è concesso. I //Less sono un trio francese che a quanto pare suona senza chitarra ma con due bassi suonati al limite della legalità. Ciò che emerge da questo loro primo EP, Social Disappointment, è un magma sonoro idealmente collocabile a metà strada tra Helmet e Godflesh, in cui la follia dei secondi ben si miscela alla maggior dinamicità dei primi. Parlavo di fragore prima come caratteristica evidente della traccia d’apertura, ma non basta certo questo a decretare il successo dell’operato complessivo dei //Less. I tre ragazzi sanno esattamente quello che stanno facendo e, nonostante questo sia il loro primo lascito, danno già l’idea di essere davvero maturi per mettere a ferro e fuoco qualsiasi palco.

Tutte le tracce sono furiose stilettate di urla super abrasive, stacchi di batteria violenti e atmosfere scurissime. In tutto questo colpisce davvero il fatto che non si senta la mancanza della chitarra, trasformata perfettamente in un basso effettato. Notevole la performance vocale in Substance, come tutto l’apparato strumentale d’accompagnamento. Brano evocativo, atmosferico, che alleggerisce per un attimo la furia iconoclasta ed angosciante del resto.

Sei tracce per qualche riff, uno più bello dell’altro, da Devil Take Care fino alla rabbia e ai cori di Bad To The Bone, per un EP d’esordio praticamente inappuntabile. Per capirne di più non vi resta che ascoltare Social Disappointment

Voto: 10

Zanini Marco