L’impossibile Modigliani: al 10 gennaio 2021 al Quirinetta, Roma

L’impossibile Modigliani. L’artista italiano e l’arte africana. Simbolo, opere, tecnologia

La mostra è stata organizzata in collaborazione con l’Istituto Amedeo Modigliani. Ricordiamo inoltre che proprio a Livorno, città natale di Modì, è ancora in programma la mostra Modigliani e l’avventura di Montparnasse fino a febbraio. Un grande pittore da non dimenticare.

dal 25 giugno 2020 al 10 gennaio 2021 al Quirinetta, Roma

Dal 25 giugno 2020 al Quirinetta una mostra-evento mai rappresentata al mondo, in cui le diverse forme del percepito e della rappresentazione dell’arte si intrecciano in una sapiente operazione di divulgazione culturale. La ricostruzione storico-scientifica e le scelte dei contenuti sono garantiti da un team di storici, critici d’arte, creativi, comunicatori e scenografi per un’innovativa esperienza di intreccio di saperi interdisciplinari.

L’emozione, l’esperienzialità, l’arte che incontra la tecnologia, fuse in un modello espositivo in cui il percepito del pubblico si dilata ricevendo sensazioni, informazioni e sollecitazioni multimediali e multisensoriali. Generando, così, un sistema diffuso di conoscenze attorno alla vita e alle opere di Modigliani. Una consapevolezza che si arricchisce ulteriormente nell’incontro con il Simbolo, rappresentato da opere uniche dell’Arte africana: l’arte che ha influenzato Modigliani e altri artisti del ‘900. Le foto d’epoca e i video in compositing permettono al visitatore di comprendere «le origini del Genio» e le sue radici italiane e la capacità di rappresentarle attraverso le sue opere. E ancora: spazi immersivi in cui la tecnologia fa vivere «pezzi di storia vissuta» regalando al pubblico sensazioni e immagini che hanno il potere di coinvolgere e rendere reale la straordinaria vita dei primi del ‘900 parigino. All’interno di una «dark room» l’ologramma di Modigliani racconta la sua vita, l’amore, la sua arte, le sue donne, il suo essere italiano.

Alcuni di noi, negli anni passati, hanno avuto il privilegio di realizzare un sogno: riportare in Italia, dopo 70 anni, i documenti e le foto costituenti la storia della vita di Amedeo Modigliani. Quest’obiettivo è stato realizzato costruendo e promuovendo il Modigliani Institute Paris-Rome, che in poco tempo ha catturato l’attenzione e la partecipazione benevola d’istituzioni, imprese, mondo accademico e di tanti operatori e appassionati dell’arte in Italia e all’estero. La prova più eclatante è costituita dalla quantità di mostre di Amedeo Modigliani realizzate fra il 2007 ed il 2012 in Italia e all’estero, fra le quali ricordiamo:

istitutoamedeomodigliani.it/impossibile/