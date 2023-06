L’Ira Del Baccano – Cosmic Evoked Potentials – Eclisse omega.

L’Ira Del Baccano – Cosmic Evoked Potentials

Anno: 2023

Paese di provenienza: Italia /USA

Genere: stoner/ rock psichedelico

1. The Strange Dream Of My Old Sun

2. Genziana (Improvisation 42)

3. The Electric Resolution

4. Cosmic Evoked Potentials

5. Eclipse Omega

Nuova uscita per la carriera ultra decennale dei L’Ira Del Baccano! Combo a metà strada tra Roma e New York, fautore di uno stoner doom dalle tinte psichedeliche e strumentali, si accinge in questo 2023 alla realizzazione del terzo album, Cosmic Evoked Potentials. Approccio molto tradizionale per i nostri, che però hanno dalla loro la capacità non scontata di mescolare egregiamente l’energia dell’hard rock più desertico e muscolare con sognanti trame lisergiche, rendendo tutto digeribile, divertente e per nulla noioso. A parte l’ottima apertura di The Strange Dream Of My Old Sun, si può prendere a compendio della loro attitudine la bellissima Genziana (Improvisation 42), che insomma se è veramente un’improvvisazione c’è da gridare al miracolo! Tredici fottuti minuti di esaltante ed emozionante viaggio interplanetario. Un capolavoro.

Passando dai riff sabbathiani di The Electric Resolution, fino alla composizione magniloquente di Cosmic Evoked Potentials, si ha la sensazione di trovarsi di fronte ad un gruppo abilissimo nel genere eseguito. Questo disco esprime al meglio le capacità de L’Ira Del Baccano trasformandoli praticamente in una sicurezza assoluta del panorama italiano.

Voto:9

Marco Zanini