Carisma: L’indagine dell’anima – S. Mericone M.R. Porretto – La corte editore

Credo che tutti abbiano sognato leggendo un comic di sapere più cose, avere più indizi, sapere come la storia va avanti ma oltre alla dimensione del funetto. Questo nostro desiderio di lettori è stato esaudito da Fabio Guaglione e da Silvia Mericone e Maria Rita Porretto.

In particolare sto parlando di Carisma La scienza dell’anima, un fumetto che trova il suo sequel nel romanzo Carisma L’indagine dell’anima.

È un’ esperienza di lettura strana e spiazzante.

Avete mai visto il film e poi letto il libro della stessa storia? la vostra mente in automatico visualizza i personaggi con gli attori del film, qui il cervello balla dal ricordo dei disegni ad una ricostruzione di persona in carne ed ossa e non solo colore e inchiostro, un contrasto strano ma piacevole.

Carisma è una storia di possessione demoniaca, un viaggio nella mente delle persone e perché no, come recita il titolo, anche nell’anima.

Posso definirlo a tutti gli effetti un libro horror ma con respiro più ampio, più profondo, a tratti quasi filosofico.

I personaggi, molti chi ha letto il fumetto già li conosce, e a questo riguardo, e a mio avviso, il libro letto scollegato dal comic perde diversi punti d’appoggio e tutto il fascino della mastodontica opera ideata da Fabio Guaglione.

In tutti i casi se qualcuno dovesse avvicinarsi prima al libro che al fumetto, a fine volume ci sono alcune pagine del comic che non gli rende merito perché sono in bianco e nero, mentre “l’originale” è interamente a colori, ma che sono sufficienti a farvi capire cosa vi siete persi e correre ai ripari.

Ma torniamo al libro, sicuramente fa paura, sarà che son molto sensibile verso la tematica degli esorcismi, ma sicuramente è anche merito delle due autrici che son state capaci di comunicare la tensione, l’ansia e la “follia” della situazione.

Il libro, strutturato in capitoli ti permette di aver ben chiaro lo scorrere del tempo e l’ambientazione perché la storia si sviluppa prevalentemente a Bologna ma rimbalza in più città.

Carisma è una partita fra Fede e Scienza, tra razionalità e paranormale, dove il lettore dovrà fare da arbitro e decidere, secondo coscienza, chi tra le due sia la vincitrice.

Grazie a Fabio Guaglione per aver avuto l’ardire di ideare questo progetto, e complimenti alle due autrici per esser riuscite magistralmente nell’impresa, non semplice, di dare un nuovo universo al fumetto.

Sandra Pauletto