Contra – Brevi storie di guerra- Autori Vari – Catartica Edizioni

Il volume proposto dalla catartica edizioni è un’antologia figlia di un concorso letterario alla sua prima edizione, che aveva per tema la guerra, cercando di spaziare su tutte le sue implicazioni: stati d’animo, vittime, carnefici, schierandosi in ogni racconto, senza ombra di dubbio, contro la guerra, contro l’uso della violenza anche quando è mascherata dall’innocente concessione di armi per una guerra altrui.

Poiché fortunatamente per quanto di guerre in giro ce ne siano anche troppe, pochi di noi l’hanno vissuta sulla pelle, pertanto parte dei racconti parlano di guerre fortunatamente conosciute sui libri o dalla TV, o immaginate, ma non per questo meno emotivamente coinvolgenti.

I racconti sono tutti scorrevoli e originali offrono punti di vista e riflessioni sulle quali poche volte ci capita di soffermarci, perché pensare alla guerra non è mai un attività edificante, per quanto per come il mondo va avanti dovremmo forse tirare la testa fuori dalla sabbia e ragionarci.

“Contra Brevi storie di guerra” in qualche modo ci aiuta a farlo attraverso sedici brevi racconti che, come colpi di mortaio, scuotono la nostra coscienza.

Vi riporto di seguito i titoli e gli autori che compongono l’antologia ricordando che la copertina è di Salvatore Palita

Storia di un vecchio proiettore con lanterna e carbone – Luigi Menna

Un clarinetto in trincea – Giovanni Pulci

Opera in fa maggiore – Enrico Manzo

Dmitrij – Antonino Giovanni Safina

L’anello e il niqab – Alessandro Cimino

La notte delle stelle cadenti – Annarosa Ceriani

Il lungo cammino – Maria Luisa Valeri

Buttate le armi e abbracciate un peluche – Davide Baratto

Rovesciare la terra – Paolo Mauri

La guerra di Tito – Luisa Campatelli

Polyphemus – Ethan Riot

Tutto quello che resta – Andrea Taffi

Raccontai che i fuochi d’artificio durarono tutta la notte – Arianna Patelli

Guernica – Andrea Brundu

Arrivano i cani – Michele Arezzo

Le lancette ferme alle sedici – Beatrice Biondo

Sandra Pauletto