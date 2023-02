Recensione: Carisma: La scienza dell’anima – Panini Comics

Mi sono avvicinata questo fumetto non solo perché da qualche tempo seguo le opere di Fabio Guaglione, ma anche perché è ambientato nella città di Trieste dove vivo e sono nata, questo dettaglio mi ha incuriosito.

Ammetto che se non ci fosse stato questo particolare ( perché effettivamente, almeno per ora il fatto che si svolga a Trieste non ha nessuna influenza sulla trama) non avrei mai acquistato e letto “Carisma la scienza dell’anima” solo ed esclusivamente perché la storia è centrata sulle ipotetiche o reali possessioni demoniache, argomento che mi terrorizza e dal quale mi tengo alla larga.

Il volume è l’inizio di quella che sarà una lunga storia, in cui si trovano uno a fianco all’altro un prete esorcista, un suo non meglio definibile collaboratore e una neuroscienziata, che sicuramente vede di buon occhio il CICAP, che per chi non lo sapesse è un’organizzazione che ha il compito di promuovere l’indagine critica nei confronti del paranormale e affini.

Nel fumetto Il CICAP non è citato, ma non ho potuto fare a meno di collegare le due cose.

“Carisma la scienza dell’anima” è un volume cartonato di 112 pagine formato 17 x 26 cm, a colori che eccelle in testi e disegni ma che a mio avviso ha un non troppo insignificante difetto: la dimensione del testi è un po’ troppo piccola, sicuramente questo permette al lettore di godere appieno delle tavole, ma rende la lettura per chi ha qualche problema di vista non del tutto scontata.

Al di là di tutto “Carisma” entra nella psiche umana e l’ analizza, argomento caro Fabio Guaglione che da punti di vista diversi si avvicina all’argomento almeno in altre due opere che portano la sua firma.

Vale la pena continuare a seguire i passi della neuroscienziata Clara De Martini e vedere tra scienza e religione chi avrà la meglio.

“Carisma la scienza dell’anima” per la sua realizzazione ha visto la collaborazione dei seguenti professionisti:

Creato da: Fabio Guaglione

Soggetto: Fabio Guaglione Maria Rita Porretto Silvia Mericoni

Sceneggiatura: Maria Rita Porretto Silvia Mericoni Fabio Guaglione

Copertina e disegni Lorenzo Zaghi

Colori Francesco Segala

Assistente ai colori Maria Letizia Mirabella

Editing Stefania Simonini

Design: Alessandro Gucciardo Margherita Bergamaschi

Lettering: Ramone

Aspettiamo quindi le prossime avventure che io leggerò solo ed esclusivamente di giorno!

Sandra Pauletto