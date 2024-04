Anantpakrash – Eleonora Contu – Catartica Edizioni

Lianor è una ragazzina di tredici anni che frequenta le scuole medie inferiori. Spesso i suoi genitori sono via per lavoro e quindi si ritrova pressoché sola, a parte i nonni che abitano nello stesso edificio (piuttosto grande, ha ben quattro piani!), coi quali per fortuna c’è un ottimo rapporto.

L’anno scolastico volge al termine e si prospettano tre mesi di vacanza piuttosto noiosa, l’evento più grande sono le partite a scacchi col nonno!

Lia anela perciò a vivere una meravigliosa avventura, di quelle che ti cambino e lascino un segno, strappandoti alla grigia monotonia della vita quotidiana.

E questo qualcosa arriverà…

Una sera, la giovinetta si trova in compagnia del nonno che le fa una rivelazione sconvolgente, in seguito alla quale si realizza il suo desiderio di qualcosa che travolga la sua esistenza di comune adolescente, qualcosa che se non gestito nella maniera migliore può mettere in serio pericolo non solo lei, ma anche tanti altri e ben oltre il paese di Arlem nel quale lei risiede….

La giovane autrice sarda Eleonora Contu fa il suo esordio nel meraviglioso mondo della letteratura con questa breve opera intitolata Anantpakrash.

Libro denso di accadimenti al punto che durante la lettura è meglio non aver distrazioni.

La protagonista è una ragazza come tante della sua età, spesso annoiate e bisognose di situazioni e cose grazie alle quali sfogare la propria creatività ed energia.

Diversamente da altri della sua età, ha un buon rapporto con le persone anziane, in particolar modo suo nonno ed è proprio lui a darle un bello scossone, raccontandole qualcosa di assolutamente incredibile e ai confini della realtà, che risale a generazioni prima, addirittura ai tempi della monarchia (Arlem si trova in una regione non ben precisata); le affiderà una missione rischiosissima, dalla quale dipendono le sorti dell’intera umanità.

La protagonista potrà contare sull’aiuto di alcuni amici per tentare di compiere la sua missione: una vicenda surreale ma affascinante, che la risveglia dal torpore e le cambia l’esistenza, facendola crescere e maturare (infatti, il romanzo è a parer mio classificabile anche come romanzo di formazione). Il ritmo è assolutamente veloce e l’atmosfera ad alta tensione, più che ricca di colpi di scena, che permettono al lettore di non annoiarsi mai.

Trovo che il finale lasci qualcosa in sospeso e che quindi apra la strada a un seguito e che si sviluppi una vera e propria saga.

Assolutamente consigliato ai giovani per invogliarli alla lettura con qualcosa che possa far evadere dai ritmi a volte monotoni della vita quotidiana ma anche agli adulti, naturalmente quelli che non abbiano perso la voglia di sognare.

Matteo Melis