Exequiae Sacro – Leading A War Against Tools Of Posthumanity (EP)

Anno: 2024

Paese di provenienza: Italia

Genere: Deathdoom

Casa discografica: Unholy Domain Records

1. Leading Downfall Of The Sacred Source

2. The Ontology Of RDS 220

3. Nekaentropic Martyrdom

4. Exequiae Sacro

5. Drowning In Heavy Water

Nati dalle ceneri dei Dionisium, già interessante compagine di Varese dedita ad un doom a tratti psichedelico, la nuova incarnazione Exequiae Sacro spinge sull’acceleratore del death metal dei primi ‘90, senza comunque dimenticare spietati e pesantissimi affondi lenti e lugubri. Leading A War Against Tools Of Posthumanity è il primo lascito, un EP tanto ben architettata ed esauriente che non può che far ben sperare per il futuro!

Sfuriate maciullanti come quella della prima Leading Downfall Of The Sacred Source si alternano a fasi pachidermiche molto ‘70s come la seguente The Ontology Of RDS 220. Ai vertici del parossismo, Nekaentropic Martyrdom, si evolve presto in una bufera di riff e tupa tupa spinti all’estremo che si perdono in un mare di violenza incomprensibile, degna dei migliori interpreti del genere. Quasi come un boogie degli abissi, Exequiae Sacro, si regge su un giro praticamente blues immerso in un’atmosfera nera come la pece, quasi come se Robert Johnson avesse deciso di suonare deathblack.

Piglio movimentato e meno atmosferico anche per la finale Drowning In Heavy Water che combina efficacemente mid tempo ficcanti e stacchi articolati al punto giusto, tutto all’insegna dell’headbanging più sfrenato. Aperture più dilatate sono del black metal dell’ultima ora e la cosa arricchisce bene il sound del combo varesotto. In conclusione se cercate del death metal sulfureo, atmosferico e pestato allo stesso tempo, gli Exequiae Sacro fanno per voi. Già da questo Leading A War Against Tools Of Posthumanity si nota una visione d’insieme a suo modo sfaccettata e portata avanti con buona personalità. Fatelo vostro.

Voto: 10

Marco Zanini