Recensione: “Mai scesi del tutto (Filosofia del volo)” di Sergio Barlocchetti – TraccePerLaMeta Edizioni.

“Mai scesi del tutto (Filosofia del volo)”, di Sergio Antonio Barlocchetti, è un libro solo apparentemente di nicchia, in quanto pienamente in grado di coinvolgere ed appassionare anche il meno intraprendente ed il più pantofolaio tra i lettori.

Chi cerca una spinta alla vita, ad agire, troverà sicuramente in questo libro uno stimolo decisamente efficace: la passione.

La passione in sé, verso un hobby, in questo caso la passione per il volo.

La tecnica, i problemi, i meravigliosi, molteplici ed alienanti paesaggi, i passeggeri, le confidenze, i compagni e gli amici di volo… e non solo, tutto questo e moltissimo altro ancora ci permetteranno di conoscere la vita dell’autore, le sue esperienze, le strategie adottate, le diverse percezioni ed emozioni “in volo” e di riflesso provarle noi stessi.

Sergio Antonio Barlocchetti, vuole far capire quanto la passione per il volo possa essere contagiosa, e attraverso le pagine di: “Mai scesi del tutto” possiamo vivere quasi in prima persona le emozioni del volo, e perché no apprendere anche un minimo di nozioni tecniche.

Leggendo il volume di Sergio Barlocchetti è subito chiaro quanto il volo per lui non sia solo una passione ma il Leit Motiv della sua vita

.Avendo avuto in famiglia uno zio aviatore con il quale purtroppo non ho mai avuto contatti, ho sentito maggiormente vicino il contenuto di questo libro, scoprendo cose che qualcuno avrebbe potuto raccontarmi, ma non l’ha mai fatto.

Ecco, per me aver letto questo libro è stato come riscattarmi dal passato, e sono davvero grata allo scrittore per avermi concesso questa possibilità, ed altrettanto grata di aver condiviso la sua esperienza attraverso la scrittura di quel testo, strumento importantissimo per la divulgazione di idee e conoscenze.

Noterete prestissimo leggendo: “Mai scesi del tutto”, la presenza di frasi celebri: il libro è, infatti, diviso in trentun capitoli, seguiti dai ringraziamenti e corredati dalle note biografiche, e ogni capitolo, tra cui gli stessi ringraziamenti, inizia o contiene una frase di un personaggio famoso, appartenente o meno al mondo degli Aviatori.

Queste piccole frasi offrono lo spunto ai più curiosi di andare ad approfondire la vita di altre autorità, di cui vale la pena saperne maggiormente.

Grazie infinite all’Autore, e buon Volo a tutti i lettori tra le pagine di Mai scesi del tutto.

Sabina Bernardis