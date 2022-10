Recensione: Attentato al duce – Violet Gibson capace di intendere e di volere? Fefé editore a cura di Giovanni Pietro Lombardo

Bisogna prima di tutto ringraziare laFefé editore per aver pubblicato il volume a cura del dottor Giovanni Pietro Lombardo: “ 7 Aprile 1926 attentato al Duce” perché riporta sotto le luce dei riflettori la figura di Violet Gibson prima donna ad aver fatto un attentato a Benito Mussolini.

Attentato fallito solo perché la pistola usata, con la quale riuscì a ferirlo al naso sì è poi inceppata al momento di sparare il secondo colpo.

Come sempre durante quel periodo storico, la faccenda fu liquidata nel minor tempo possibile etichettando la donna banalmente come una straniera con problemi psichiatrici, tutte caratteristiche utili alla propaganda.

Ma come ben sappiamo all’epoca (e forse ancora?) l’informazione o i media erano solo ripetitori delle verità imposte dall’alto.

Nel volume possiamo finalmente far luce sulla vicenda in quanto per la prima volta è possibile leggere la perizia psichiatrica completa eseguita da Augusto Giannelli e Sante De Sanctis su Violet Gibson.

Non c’è miglior modo per essere in parziali e oggettivi che attenersi agli atti cercando di interpretarli sempre senza dimenticare il contesto in cui sono stati scritti.

Un saggio esauriente ed illuminante che si pone ad un pubblico non per forza gli addetti ai lavori, ma anzi offre a tutti la possibilità di affrontare un capitolo della storia sconosciuto ai più o conosciuto solo per sentito dire.

Il catalogo della Fefé edizioni è una vera Cuccagna per il lettore curioso in cerca di libri e contenuti rari, che altri editori di genere trascurano per ignoranza o mancanza di coraggio.

Al fine di farsi un’idea più completa sul volume riportiamo il sommario dell’opera

INTRODUZIONE di Giovanni Pietro Lombardo

l’infermità mentale di Violet Gibson

nella perizia criminilogica e nella storiografia 7

CAPITOLO PRIMO di Giovanni Tessitore

I quattro attentati che cambiarono

il destino dell’Italia 17

CAPITOLO SECONDO di Gabriella Romano

le parole di Violet 69

CAPITOLO TERZO di Giovanni Pietro Lombardo

l’oscuro “segreto” di Violet Gibson nell’indagine di Sante De Sanctis e Augusto Giannelli 89

CAPITOLO QUARTO di Rosanna De Longis

Il gesto di Violet Gibson nella stampa 145

CAPITOLO QUINTO di G.P. Lombardo e G. Tessitore

capace di intendere e/o di volere?

Indizi e congetture sull’attentato 163

APPENDICE

NOTA ARCHIVISTICA di G.P. Lombardo 193

RELAZIONE DI PERIZIA PSICHIATRICA 197

SULL’IMPUTATA VIOLETTA GIBSON

di Augusto Giannelli e Sante De Sanctis

Sandra Pauletto