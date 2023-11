Silloge: “Resoconto Poesie 2002-2022” di Giovanni Granatelli

“Resoconto Poesie 2002-2022″ di Giovanni Granatelli è una raccolta di poesie suddivisa in sei sezioni, l’ultima contiene poesie inedite, apparse in qualche caso soltanto in riviste mentre le precedenti attingono a libri già editi.

È un excursus nella vita poetica dell’autore che ci permette di addentrarci nei meandri del suo pensiero non sempre manifesto data la ricercatezza del lessico, la presenza di numerose metafore e l’esposizione elaborata.

Tra le righe ritroviamo un inestirpabile dolore che preme come una spina dentro il fianco, il sostegno e la cura della donna amata, i ricordi in ospedale e la lotta contro la malattia in cui ogni essere umano ha bisogno della vicinanza di un amico per non finire ad urlare come ” vecchi estranei ad ogni pace”.

Gli elementi della natura insegnano con l’esempio come la luna che come un’intrusa si mostra nonostante il giorno sia già iniziato ostentando la sua caparbietà…ma la vita sa essere anche ostile e ci rende vittime di giochi crudeli come insetti attirati dalla luce e destinati a finire nella trappola dei gechi.

Nell’attesa e nel dolore il poeta trova la pace sospesa sulla grana delle carta nelle “missive brancolanti”, la scrittura risulta così una cura ai colpi inflitti dalla sorte poiché l’animo dello scriba corre affamato con armi che potrebbero abbattere elefanti.

La musica incantata degli esordi viene sovrastata dalle domande che percuotono i respiri, la tenerezza dei ricordi viene offuscata dal gelo di chi si allontana come un sibilo che mortifica! Ed è lì che la vita c’insegna che nulla è più sacro del silenzio, riparo dalle avversità che ci aiuta a non farci sovrastare dal ricordo di una favola crudele e ci fa trovare risposte nei paesaggi, nella composta bellezza della natura.

Giovanni Granatelli è nato a Catania ma vive sin da bambino a Milano. Lavora da sempre nel mondo dell’editoria ed ha pubblicato cinque volumi di versi.

Il libro è edito da Scalpendi Editore ed è in commercio dall’aprile 2023.

Valentina Accordino