INTERVISTA A GUIDO ROLLA – L’ORA BLU – DIALOGHI EDIZIONI

Abbiamo da poco recensito il romanzo “L’ora blu” di Guido Rolla edito da Dialoghi Edizioni e ora abbiamo la possibilità di scambiare quattro chiacchere con l’autore.

Ciao Guido, ben arrivato sulle pagine de I Gufi Narranti, possiamo darci del tu?

Ma certamente

Siccome è la prima volta che passi a trovarci vuoi raccontarci un po’ chi è Guido Rolla, l’autore?

Mi chiamo Guido, ho 42 anni, lavoro coi numeri ma mi piacciono le parole. Detesto chi mi chiede come sto anche se non gli interessa, chi finge di sapere ciò che non conosce e chi usa l’inglese per sentirsi migliore. Però amo tutto il resto.

L’ora blu, oltre a essere il titolo del tuo romanzo è un termine usato nel mondo della fotografia. Devo considerare quindi la fotografia una tua passione oltre la scrittura? Oppure come hai scelto questo particolare titolo?

Esatto, scrittura e fotografia sono due forme di espressione che hanno un legame molto forte. Il termine deriva dalla congiunzione di due parole: luce e grafia e significa “scrivere con la luce”. L’ora blu è un momento di transizione che si verifica dopo il tramonto o prima dell’alba, l’orario varia a seconda della stagione, della latitudine e delle condizioni meteorologiche, è vero, è un concetto fotografico, ma da un punto di vista letterario mi sembrava la sintesi perfetta del protagonista. L’ora blu esprime la sua condizione, un momento in cui non è notte ma nemmeno giorno, qualcosa che non si può definire, dividere, catalogare, l’unione di due opposti dopo che si sono mischiati e non si possono più separare.

Luca, il protagonista è un uomo tormentato mai in pace con sé stesso e con il mondo. Come nasce dalla penna dell’autore un personaggio così complesso?

Forse perché lo sono un po’ anch’io. C’era tutto un mondo che mi implodeva dentro e che volevo provare a buttare fuori. C’è molto di me in tutti i personaggi, alcune cose le ho scritte perché mi sono accadute, altre perché le temo e altre ancora perché vorrei che mi succedessero. Scrivere è una finestra su un mondo che inizialmente è solo tuo ma che poi riverbera col vissuto emozionale dei lettori alla luce delle loro esperienze e sensazioni. Quello che arriva è sempre qualcosa di diverso da quello che parte. La scrittura ha questo privilegio, parlare alla voce intima, quella interna del lettore, ed essere percepita in un modo che non sarebbe possibile tramite un normale scambio verbale.

L’ora blu è un romanzo in cui i sentimenti come amore e amicizia sono vissuti in maniera intensa. Credi che nel quotidiano fuori dal romanzo abbiamo per i giovani ancora la stessa importanza?

Sì, fuori da ogni dubbio, più di quella che viene percepita.

Nel tuo romanzo si parla anche del dramma dell’alcolismo, a tuo parere come si potrebbe arginare il problema che sta interessando una fascia d’età sempre più giovane?

È un tema complesso, difficile dare una risposta, credo solo che qualsiasi forma di dipendenza abbia delle ragioni “interne”. Credo sia lì, il posto dove provare a far qualcosa.

C’è stato qualche personaggio de “L’ora blu” che hai avuto più difficoltà a scrivere?

Sicuramente Cesare, la figura stereotipata del bancario nella quale anche io, in parte, mi sono riconosciuto. Mi ha sempre fatto tenerezza e in un certo senso mi sono anche sentito in colpa per averlo descritto in quel modo, però alla fine ho voluto bene anche lui.

Stai già lavorando a qualche nuovo romanzo?

Non ancora, scrivere è stata la cosa più difficile che abbia mai fatto, è un mondo parallelo, un sogno ad occhi aperti, incredibile e fantastico, necessita di una montagna di tempo, di una cura pazzesca dei dettagli e un amore infinito per i personaggi.

E soprattutto sto aspettando l’esigenza di doverlo fare, la stessa che mi ha portato ad iniziare “L’ora Blu”.

Grazie per la disponibilità, arrivederci a presto sulle pagine de I Gufi Narranti.

David Usilla