La Cattedrale del Male (Independently published) di Giannicola Nicoletti

Alcuni libri hanno la capacità di colpirti fin dalla copertina, riescono a stimolare la curiosità ancora prima che il potenziale lettore lo abbia preso in mano. Questa è sicuramente una cosa importante per un libro soprattutto se autoprodotto come nel caso di “La cattedrale del male”, ultima fatica letteraria di Giannicola Nicoletti. Che libro è “La cattedrale del male”? beh possiamo certamente dire che è un thriller a sfondo horror che racchiude in sé anche alcune caratteristiche proprie della narrativa noir e gialla. È presente anche una piccola, anche se non trascurabile, nota di splatter che da sicuramente pepe ad una narrazione già molto intensa e coinvolgente. Non mancano i colpi di scena, non manca l’azione, e non mancano descrizioni molto vivide, di forte impatto emotivo, di scene davvero molto forti. Essendo un horror uno si aspetterebbe di leggere una storia fatta di mostri, di demoni, di creature sovrannaturali ed invece no, nulla di tutto questo, qui il vero mostro è l’uomo, è il Male che proviene dall’animo umano, il Male vero, quello con la M maiuscola. È una storia che racconta il Male, il condizionamento mentale, il satanismo, e la vendetta, quella vendetta verso chi si è macchiato di un atto di inaudita ingiustizia e violenza e che merita di essere punito con la medesima moneta, il sangue. Ma lo sappiamo, quasi mai la vendetta è la risposta migliore ad un torto subito e quasi mai alla fine porta i frutti sperati, anzi, al contrario porta sempre in un baratro più profondo di quello da cui si è partiti. Il lettore non potrà non appassionarsi alla drammatica storia di Jhonny e Amelia e non potrà non seguire con totale trasporto l’ispettore Arthur Miller nella sua ricerca della verità. L’autore ci offre una caratterizzazione di tutti i personaggi in gioco davvero di altissimo spessore sia dal punto di vista fisico che, soprattutto dal punto di vista psicologico. Anche l’ambientazione viene descritta in maniera molto precisa e puntuale permettendo al lettore di sentirsi quasi parte della storia, di sentirsi immerso totalmente negli avvenimenti narrati. È un libro tutto sommato corto, il numero di pagine è abbastanza contenuto e questo fa si che si legga molto velocemente, tutto d’un fiato. Nonostante però le poche pagine l’autore ha chiuso tutte le parentesi che ha aperto, ha incastrato tutti i pezzi del puzzle che ha messo in scena, e non ha lasciato domande senza risposta. Sicuramente è un bel libro che merita di essere letto e spero vivamente che l’autore torni quanto prima a pubblicare un nuovo libro.

David Usilla