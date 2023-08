Recensione: “Longevità fatale” – Attilio De Pascalis, Mind edizioni.

Il Romanzo proposto dalla Mind edizioni è una storia thriller affascinante che affronta una tematica sicuramente originale che, senza spoilerare, posso catalogare come “potere della mente”.

Una serie di morti “naturali” sparse per il mondo sono legate da un filo trasparente che pare impossibile da trovare, ma il diavolo fa le pentole ma non i coperchi.

Il romanzo “Longevità fatale” ha una struttura particolare che si può dividere in due.

La prima in cui avvengono queste misteriose morti naturali e la seconda in cui si informa il lettore dei dettagli in cui sono avvenute.

Non è un giallo classico in quanto non ci sono indagini di alcun tipo.

Non è facile affezionarsi ai personaggi perché come meteore appaiono e muoiono in modo abbastanza rapido, quasi una serie di racconti di spaccati di vita, interrotte di colpo da un “malore” che per quanto anomalo, non essendo presenti segni sul corpo riconducibili ad un omicidio, sono archiviati come naturali… ma è veramente così o qualcosa si nasconde da qualche parte?

Romanzo intrigante che spinge il lettore curioso a proseguire per venire a capo della questione.

“Longevità fatale” ha una struttura geniale e originale in quanto, almeno in questo volume, permette solo al lettore di far luce sugli avvenimenti, lasciando i personaggi del libro all’oscuro della verità.

Verso la fine come un lampo preannuncia il temporale, allo stesso modo pare che qualcuno abbia annusato che c’è puzza di bruciato e inizia ad annusare l’aria per capire da dove viene. Se lo scoprirà o no, a noi non è dato saperlo perché il libro si interrompe.

Potrebbe essere che l’intenzione dell’autore sia quella di dar luce ad un seguito, ma potrebbe anche darsi che la storia finisca così; noi lettori la verità la conosciamo e questo è importante.

Un libro che si legge bene, che affronta tematiche originali e che stanno entrando sempre più in voga, per quanto Attilio De Pascalis ne affronti un aspetto, a mio avviso, ancora inesplorato dalla lettura d’evasione.

Merita senza dubbio la vostra attenzione ma vi consiglio di non leggerlo la sera prima di dormire…

Sandra Pauletto