Recensione Delitto in piattaforma – Gino Marchitelli Jaca Book

Chi ama il buon giallo italiano, non può non conoscere ed aver letto i romanzi che portano la firma del impegnato Gino Marchitelli, e se non lo conosce gli conviene colmare la lacuna prima possibile.

Quello che stavolta lo scrittore offre al suo pubblico è qualcosa che va ben oltre il giallo, per quanto il titolo sia indicativo sul contenuto della storia.

È un romanzo che aiuta a conoscere meglio l’autore che in questo suo libro in qualche modo, anche se non ufficialmente parla, a mio avviso, di una parte della sua esperienza lavorativa proprio sulle piattaforme petrolifere, spiegando come le cose si vivono su quel “microcosmo galleggiante”

Voi vi aspettereste un’ oasi di serenità e collaborazione? Decisamente no, Marchitelli ci parla di tutto il marcio che purtroppo ruota attorno a quello che, non a caso, viene definito “Oro nero”.

C’è molta politica sullo sfondo di questo romanzo ma anche questo non deve stupire chi conosce l’autore.

Delitto in piattaforma è uno spicchio su una realtà ignorata, in cui la forza lavoro è semplicemente un numero, tenuto a bada, quando va di lusso, “solo” con ricatti, ma dove la violenza, anche fisica, serpeggia silenziosa pronta ad aggredire.

Un libro-inchiesta mascherato da Noir quello di Marchitelli che va a letto non solo per evasione, ma soprattutto per prendere coscienza di una realtà che nel romanzo è ambientata a cavallo tra il 1970/80, ma che mi chiedo oggi quanto sia migliorata…

A differenza dei libri precedenti in cui la musica era una compagna di letture e di atmosfere, qui non troviamo la sua presenza in modo così palese, anche se c’è da dire che la musica è qualsiasi suono che descritto dalla penna, che grazie all’abilità dell’autore si riesce ad immaginare con le mente, è quindi è impossibile dire che tra le pagine non ce ne sia.

Sandra Pauletto