Recensione: 4/4 – Antonio Sofia – Catartica edizioni.

Il volume proposto da Antonio Sofia è la storia di un uomo adulto e di una giovane donna: padre e figlia, due differenti visioni della vita che si contrappongono.

In questo libro molto originale e particolare si approfondisce la spinosa tematica dello scontro uomo/donna, genitore/figlia.

Lui, il classico maschio virile stereotipato, senza la propensione ad ascoltare perché sicuro di avere ragione, che si ritrova da solo a crescere una figlia ribelle, in piena crisi adolescenziale.

Con il tempo questo ostilità domestica li porta ad allontanarsi sempre di più.

Come viene detto anche nell’introduzione del romanzo, la via della “salvezza” si trova nel tentare di uscire dagli schemi e questo concetto si riflette anche nel modo in cui è strutturata l’opera, scelta che però rende la lettura difficile e a tratti poco scorrevole, per quanto geniale.

Un insieme di riflessioni (almeno apparentemente) caotiche e disordinate che fanno riferimento a determinate vicende della vita dei personaggi in questione, e che ben rendono l’idea di quanto incasinate siano.

4/4 non è un libro per tutti. È un testo sicuramente innovativo e della struttura audace che potrà sicuramente emozionare gli amanti della “sperimentazione”, lasciando, diciamo perplessi, i “classicisti”.

4/4 offre spunti di riflessione sia per la tematica trattata, sia sul concetto di rompere gli schemi. Siamo davvero pronti ad affrontare le difficoltà della vita uscendo dalla nostra comfort-zone?

Un libro che direi unico nel suo genere, nel bene e nel male, che sicuramente riesce nell’intento che si propone e sicuramente avrà dei lettori che a fine lettura ne saranno estasiati.

Matteo Melis