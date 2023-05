Intervista A Fulvio Capezzuoli – “il Commissario Maugeri E La Compagnia Della Morte” – Todaro Edizioni.

Abbiamo da poco recensito “Il commissario Maugeri e la Compagnia della Morte”, scritto da Fulvio Capezzuoli, edito da Todaro Edizioni e abbiamo ora la possibilità di scambiare quattro chiacchiere con l’autore. Buongiorno, grazie essere passato a trovarci, possiamo darci del tu?

Certo che possiamo darci del tu, con piacere.

 Quando hai scritto la prima storia del tuo personaggio, avevi già in mente di farne una serie?

No. Il commissario Maugeri è nato da un racconto, che non ho ancora pubblicato e che magari non pubblicherò mai, dove questo funzionario di polizia, ex-partigiano, si trova a vivere nel 1946 una situazione difficile. Il suo capo, fascista riciclato, lo emargina rendendogli impossibile il lavoro e lui compie, con successo, una piccola indagini autonoma. A quel punto il personaggio mi è divenuto simpatico e ho provato ad “estenderlo” in una narrazione più lunga. Il resto è venuto da sé.

 Perché hai scelto di ambientare i tuoi romanzi a cavallo degli anni ’50?

Ho una conoscenza molto approfondita della seconda guerra mondiale e degli anni immediatamente successivi, e poi, essendo abbastanza vecchio, riesco a riportare all’interno della narrazione, fatti e situazioni che ho vissuto in prima persona (da bambino, ovviamente).

 In qualche modo consideri il tuo libro un romanzo storico, ti piace la bdefinizione o preferisci che lo si consideri solo noir?

Si tratta senz’altro di romanzi polizieschi storici. La struttura (delitti, indagini e scioglimento finale) è quella di un poliziesco ma, in ciascuno dei dieci pubblicati sino ad oggi, ho inserito un fatto storico realmente accaduto, il più delle volte poco conosciuto (chi sa che nel 1944 ci fu un colpo di stato a Campione d’Italia?) con il quale Maugeri deve confrontarsi.

Comunque al termine della narrazione, inserisco sempre una nota dove indico quello che nasce solo dalla mia fantasia, e quello che invece è Storia (con la “S” maiuscola).

 Com’è cambiato il tuo personaggio nel tempo?

Cambiano i tempi, non il personaggio. Dal 1946, primo romanzo, alla fine del 1949, l’ultimo, l’Italia si modifica profondamente. Da un paese segnato dalla catastrofe della guerra, si passa allo stesso paese che però cerca di uscire con tutte le sue forze da questa terribile situazione, e ci riesce.

 Se dovessero farne un film dai tuoi libri chi vedresti bene nel ruolo di personaggio principale?

Non ci ho mai pensato.

 Stai lavorando a un nuovo progetto?

Per ora no. Ho nel cassetto un altro romanzo che però l’editore non ha ancora analizzato. Se gli piacerà, il prossimo anno vedremo una nuova avventura del commissario Maugeri.

Ringraziamo Fulvio Capezzuoli per la disponibilità, dandogli l’arrivederci a presto sulle pagine de I gufi narranti