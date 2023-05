Spettro Family – Troll Man Star – Orrore e malinconia dallo Spettro profondo

Spettro Family – Troll Man Star

Anno: 2023

Paese di provenienza: Italia

Genere: musica elettronica/ retro wave/ colonna sonora

Membri: Steve Spettro

Casa discografica: autoprodotto in formato digitale

1. La Casa Dalle Finestre Che Piangono

2. We Are The Trolls

3. Hexen

4. Spazio 1997

5. Introducing The Nerd

6. Demoniska Narvaror

7. Radio Sonda Vatican

8. Malinconia

Mi è capitato spesso di ascoltare producers di musica elettronica retro internazionali come Perturbator, Carpenter Brut, Gost, The Pessimist Chamber ecc.. senza trovare qualche artista in Italia avvezzo a queste sonorità. Fino a che l’altro ieri non ho scoperto Spettro Family! Con sommo dispiacere tra l’altro perché avrei potuto farlo molto prima! Vi spiego com’è andata. Tre anni fa è stato pubblicato su Youtube l’EP d’esordio del mio gruppo e già ai tempi capeggiava il commento positivo proprio di Spettro Family, ma non ho mai pensato di indagare al riguardo. Solo qualche giorno fa, durante altri ascolti, ho deciso di cliccare ed ecco pararmisi davanti un quintale di grafiche horror squisitamente anni ‘80. Apro Bandcamp, parte l’ascolto. Come capita sempre, setaccio tutto, ogni opera che Steve Spettro ha pubblicato dal 2011 ad oggi e dico: “Cazzo, è proprio quello che avrei voluto sentire in Italia da un bel po’!” Rimango sgomento del fatto che nessuno me ne avesse mai parlato, ma allo stesso tempo scopro che Spettro Family ha una fanbase piuttosto nutrita su Bandcamp.

Steve Spettro è un maniacale appassionato di horror anni ‘80 e questo amore cinematico viene trasportato nella sua musica attraverso il ricorso ad un’estetica illustrativa ben precisa e ha definitivo compimento con la creazione di un fiume di colonne sonore, che potrebbero adattarsi benissimo in una pellicola italiana o americana di serie B di quel periodo. L’esperienza acquisita in questi anni lo rendono un “gatto” nel suo genere e la sua crescita è testimoniata da alcune chicche notevoli disperse nella sua discografia, tra cui spicca sicuramente Rio Lapis del 2018, piccolo tenebroso capolavoro.

Troll Man Star, questa sua ultima fatica, è a mio avviso ciò che di meglio ha fatto fino ad ora e presenta una scaletta uniforme, che trasporta l’ascoltatore da La Casa Dalle Finestre Che Piangono fino all’ultima traccia immergendolo in un’atmosfera che lo fa’ preda delle nebbie di un cimitero e lo conquista con il fascino delle luci al neon delle città di notte. Sentori gotici e sensazioni nostalgiche ci accompagnano fino alla conclusiva e bellissima Malinconia, un viaggio elegante e vacuo che ci fa’ riflettere su quanto in quei tempi sensualità e oscurità fossero la stessa cosa.

Detto questo fate come me, se non lo avete ancora sentito nominare scoprite Spettro Family. Certa roba non può rimanere inosservata!

Voto: 10