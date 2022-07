Post Nebbia – Entropia Padrepio – Il mistero della spiritualità.

Post Nebbia – Entropia Padrepio

Anno: 2022

Paese di provenienza: Italia

Genere: pop/ musica elettronica/ rock alternativo

Membri: Carlo Corbellini – voce, basso, moog, tastiere, chitarra; Giacomo Ferrari – batteria e percussioni

Casa discografica: Dischi Sotterranei

1. Intro

2. Voce Fuori Campo

3. Cuore Semplice

4. Pensiero Magico

5. Viale Santissima Trinità

6. Morte Rituale

7. Cristallo Metallo

8. Freni Inibitori

9. Solo L’Amore

10. Oltre La Soglia

I Post Nebbia, ormai riconosciuta entità musica italiana frutto delle sperimentazioni di Carlo Corbellini (segnalata fin dai tempi del debutto sia da Rockit.it che da Rolling Stone come uno dei maggiori prospetti della scena attuale), giungono alla terza fatica in studio dopo Prima Stagione (2018) e Canale Paesaggi (2020).

Superando il fatto che i primi due lasciti dei Post Nebbia erano già parecchio brillanti e particolari, ascoltando Entropia Padrepio non posso fare a meno di ricordare le parole di Sequoyah Tiger quando in un’intervista rispose che il suo intento era niente meno che “suonare musica pop”. Sequoyah Tiger come progetto musicale ad oggi purtroppo tace e mi auguro vivamente possa tornare a suonare quella musica pop illuminata che si è tanto impegnata a proporre con il suo Parabolabandit, ma l’associazione con i Post Nebbia per via di questa attitudine è per me regolare. Voce Fuori Campo e Cuore Semplice, grandi highlights di questo Entropia Padrepio, sono un corollario di immagini estrapolate dalla cultura musicale pop italiana che trascende e attraversa le decadi. Ci sono gli anni settanta con le sue atmosfere elettroniche soffuse e vagamente psichedeliche, gli accenni funky, ma c’è anche il rock alternativo di anni ‘90 e 2000 di Subsonica e Bluvertigo. Alla base di Entropia Padrepio le riflessioni di Carlo Corbellini sul rapporto tra l’uomo e la religione e ancora, cosa rappresenta da un punto di vista reale e tangibile per l’uomo la religione e cosa realmente significa a livello inconscio e vocativo la spiritualità. Il contrasto tra l’aspetto e il significato della spiritualità, con le sue sfaccettature anche trash trasforma Entropia Padrepio in un documento audio che sfonda la parete del tubo catodico per immergersi nelle sensazioni di certa pacchianità televisiva e di costume con una necessaria dose di ironia; ascoltare la bellissima Viale Santissima Trinità per capire.

Un plauso ai testi sempre interessantissimi, ben scritti e ben cantati, come si può sentire nella curiosa Cristallo Metallo, a completare il quadro di un tipo di musica pop tanto piacevole e facilmente digeribile, quanto ispirata e dalla qualità sopra alla media nazionale. Dominato da un sentore austero, quasi lisergico, Entropia Padrepio collega modernità a fascino demodè in maniera assolutamente vincente e se l’Italia non lo sta ascoltando alla radio è per il semplice fatto che certe orecchie non possono capire così tanta bellezza.

Voto: 8

Zanini Marco