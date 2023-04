Recensione: Ricky Pesce-viola e altri racconti – AA. VV., Catartica Edizioni.

Il volume proposto da Catartica Edizioni racchiude il meglio del concorso indetto dalla Casa Editrice stessa “Tene tene” dedicato alla letteratura per l’infanzia.

“Chi non vuol essere un pirata?” è il tema generale scelto per quest’ anno.

Nel volume non sono presenti immagini e i testi si alternano tra scrittura classica e storie in rima, molte di queste davvero belle.

Il tipo di carattere da libro per adulti non permette ai giovanissimi lettori che stanno imparando a leggere di farlo autonomamente, ma offre la possibilità all’adulto di leggere ad alta voce per chi lo ascolta, gesto che si sta perdendo delegandolo agli audiolibri.

Il volume le cui storie faranno sicuramente piacere ai bambini sono però godibili da un pubblico di tutte le età che ami evadere e rilassarsi con trame a divertenti e rasserenanti.

Di seguito autore e titolo degli scrittori inclusi nell’antologia.

Indice:

introduzione……………………………………………………………………5

Equipaggio all’arrembaggio!………………………………………………………………7

di Gaia Nardini………………………………………………….……………..7

Ricky Pesce – viola…………………………………………………………..19

di Michela Aiello……………………………………………………………..19

L’ultima avventura di Panciabucata e Occhioguasto………………………..27

di Giulia Schiavoni……………………………………………………………27

William il terribile e la sfera blu……………………………………………..35

di Stefania Corinna Di Massimantonio………………………………………35

Una temeraria combriccola…………………………………………………..43

di Manuela Orrù………………………………………………………………43

L’avventura di una barca sul fiume e di tre pirati con la bandiera del Che in un caldo giorno di agosto…………………………………………..59

di Maria Lucia Cocco…………………………………………………………59

Pirata…………………………………………………………………………..69

di Fabio Quintlii Leoni…………………………………………………………69

Gavino e il temibile pirata…………………………………………………….77

di Palmiro Pilloni………………………………………………………………77

Un viaggiatore d’altri tempi…………………………………………………..89

di Ivan Ponsano……………………………………………………………….89

Ùraken……………………………………………………………………….103

di Elisabetta Russo…………………………………………………………..103

L’occhio di Argo…………………………………………………………….115

di Valeria Ruffo………………….………………………………………….115

L’arrembaggio della Maria – Dora …………………………………………123

di Adriano Strasig ….……………………………………………………….123

Il tesoro abbagliante…………………………………………………………135

di Paolo Forni ………………………………………………………………135

Scacchi e pirati ……………………………………………………………..143

Di Pietro Rainero …………………………………………………………..143

Il Gran Samà ……………………………………………………………….151

di Maria Daniela Carta ………………………………………….…………151

Joli Rouge ………………………………………………………………….165

di Camilla Bompadre ………………………………………………………165

I pirati moscerini ..…………………………………………………………179

di Gaetana Calabrò …………………………………………………………179

Sandra Pauletto