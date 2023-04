Recensione: Bach – Pedro Eiras – Edizioni Il ramo e la foglia

Grazie a “Il ramo e la foglia edizioni” è possibile leggere in italiano l’opera di Pedro Eiras la cui traduzione è il risultato di un ottimo lavoro eseguito dal Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Firenze.

Come dal titolo si può facilmente intuire il romanzo approfondisce e racconta attraverso vari espedienti la figura di Johann Sebastian Bach.

La prima nota originale dell’opera è la struttura divisa in quelli che volendo semplificare potremmo chiamare capitoli, ma che son contrassegnati non da banali numeri successivi, ma dal titolo numerico delle opere del maestro ad esempio abbiamo il “capitolo” BWV 225 che corrisponde al MOTTETTO “Singet dem Herrn ein neues Lied” ovvero: “Cantate al Signore un canto nuovo”, quello successivo con BWV8 che corrisponde alla cantata in Mi maggiore (per solisti, coro e orchestra) : Liebster Gott, wenn werd Ich starben? (“Oh mio Dio, quando verrà la morte?” o “Quando morirò”?)

È un libro complesso e originale che ogni musicista dovrebbe leggere, ma io inviterei anche chi per gusti musicali si sente lontano dalla musica classica ad avvicinarsi al libro, poiché il quadro complessivo che esce di Bach è così umanamente coinvolgente che alla fine avrete la sensazione di conoscerlo di persona e questo vi porterà per naturale curiosità ad avvicinarvi alla sua musica e a quel punto non potrete più fare a meno.

Sandra Pauletto