Michael Khill – Infierire Sul Malessere – Grindcore da torcic(r)ollo!

Michael Khill – Infierire Sul Malessere

Anno: 2023

Paese di provenienza: Italia

Genere: grindcore

Casa discografica: Zas Autoproduzioni, Wrong Disk Records, Controversy Records, Cincillà Records, THC DIY PROD, True Believers DIY Booking, Rumori in Cantina Records, Koe Records And Stuff

1. Fulcro Dell’Agio

2. Bisogno

3. Perizia Asettica

4. Torcicrollo

5. Frecce

6. Coscienza Del Male

7. Ghetto

8. Crepe

Da Modena arriva una nuova e notevole entità grindcore al primo lascito discografico. I Michael Khill, attivi dal 2019, esordiscono con Infierire Sul Malessere, disco che ne mette in mostra subito la lacerante crudeltà dei suoni e un dinamismo non in dote a tutti i gruppi del genere. Tematiche dei testi e base musicale radicatissima nella tradizione del genere, ma scelta dei riff ottima e linee vocali che fuoriescono dal selciato grind per abbracciare un approccio più tipicamente hardcore. Perfetti esempi sono gli stacchi e ripartenze di Perizia Asettica, così come le incursioni vocali punk di Bisogno. Qualità nelle linee vocali che si ripetono in Torcicrollo, brano in cui il mid tempo da il suo meglio. Come non considerare poi le sferzate chitarristiche quasi industrial di Frecce.

C’è poco da dire, tra la violenza di Coscienza Del Male, l’intransigenza di Ghetto e il finale corrosivo di Crepe, Infierire Sul Malessere scorre fluido ed incazzato sapendo distinguersi nel marasma di produzioni grind per una brillantezza nella scrittura di testi e musiche davvero non da tutti.

Voto: 10

Marco Zanini