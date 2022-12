Frank At3ne – Frank At3ne EP (EP) – Punk acido dalla Svizzera.

Frank At3ne – Frank At3ne EP (EP)

Anno: 2022

Paese di provenienza: Svizzera

Genere: punk rock/ punk hardcore

Casa discografica: autoprodotto

1. Foce

2. Voglio Essere Finto

3. Maledetta Tossica

Questa recensione, dell’ultimo brevissimo EP dei Frank At3ne, è volta tanto a metterne in luce la qualità quanto ad omaggiare il progetto in sé, affacciatosi nel panorama underground nel 2020 con l’EP Nomi E Cognomi. Un primo disco a mio avviso riuscitissimo, grazie ad uno stile immediato e ben compreso tra declinazioni più o meno estreme del punk; ma anche contente cover inaspettate come quella di Pensiero Stupendo di Patty Pravo o Se Telefonando di Mina, ben contestualizzate e utili a mettere in evidenza un talento vocale notevole. Si passa dal secondo EP Smettila del 2021, anch’esso ottimo, per arrivare a questo omonimo, che mantiene i Frank At3ne sulla stessa onda favorevole.

Solo tre tracce in questo caso in equilibrio tra un punk rock dall’approccio molto inacidito ma anche tanto rock alternativo italiano dai Verdena ai Ministri. Un lavoro conciso, tutto sommato semplice ed essenziale per quanto concerne l’aspetto strumentale ma piuttosto ispirato nei testi; in questo caso vincitore a mani basse è Voglio Essere Finto, brano che si intuisce denunci la realtà dei social network e il continuo bisogno di apparire dei suoi utenti, tutto condito da un tastierino irresistibile. Frank At3ne, un gruppo da continuare a tenere d’occhio!

Voto: 10

Zanini Marco