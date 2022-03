Intervista a Matteo Speroni – Milano sotto tiro – Fratelli Frilli editori

Abbiamo da poco recensito “Milano sotto tiro” (Fratelli Frilli Editori) di Matteo Speroni e abbiamo ora la possibilità di scambiare quattro chiacchiere con lui per parlare del suo ultimo libro, farci raccontare qualcosa di lui e dei suoi futuri progetti

Buongiorno Matteo, grazie per aver accettato di chiacchierare con noi. Mi permetto di darti del tu se per te non è un problema:

E’ la prima volta che abbiamo il piacere di recensire un tuo libro e che quindi abbiamo il piacere i intervistarti. Credo che sia interessante poter conoscere un po’ l’uomo che si cela dietro l’artista. Ci racconti qualcosa di te?

Innanzitutto, sono nato a Milano e ho sempre vissuto qui. E’ importante sottolinearlo, perché nei miei libri Milano compare sempre come una co-protagonista. Poi, sono giornalista e questo mestiere è molto legato al mio stile di scrittura: l’attenzione ai fatti di cronaca e il tipo di flusso narrativo che caratterizza i miei libri sono un’eredità della mia professione. O forse un’attitudine naturale. O più probabilmente entrambe le cose. Aggiungo che sono laureato in Filosofia e che ho un gatto (che si chiama Leon) e credo che anche questo c’entri con i miei libri (anche il gatto…).

Alla fine del primo capitolo della saga, “Milano rapisce” (Fratelli Frilli Editore), hai deciso di mandare in pensione il commissario Luponi. Fu una scelta dovuta al fatto che non eri sicuro di scrivere un secondo capitolo oppure semplicemente volevi che il tuo protagonista potesse muoversi da civile e non più da commissario?

Avevo deciso il pensionamento del commissario Luponi già nell’ideazione del libro, perché mi piaceva la figura di un uomo che, pur sapendo di trovarsi a fine carriera, è talmente appassionato del suo lavoro che conduce l’ultima indagine con grande determinazione, come se fosse la prima. Un atteggiamento in cui a tratti s’infiltra però una vena malinconica. Trovavo tutto ciò molto umano. Poi, scrivendo gli ultimi capitoli ho provato un sincero dispiacere all’idea di congedarmi da Luponi e che lui potesse intristirsi senza le sue indagini. Così ho pensato che, poiché ero io il “creatore” (questa è una meravigliosa megalomania dello scrittore), avrei potuto fare ciò che volevo, bastava inventarsi una storia e un ruolo adatto per il commissario. Credo che lui me ne sia riconoscente.

Credo che oltre ad Egidio Luponi e a Corrado Spezia, tra i protagonisti di questo libro, come fu anche per il primo, c’è sicuramente Milano. Questa città la racconti molto bene, ne fai un ritratto molto accurato ed a tratti anche abbastanza critico. Che rapporto hai con questa città? Cosa ti piace e cosa non ti piace di Milano?

Sì, come dicevo prima Milano è centrale nei miei romanzi. Cerco anche di offrire descrizioni dettagliate dei luoghi e di ripercorrere la storia della città. Questo piace ai milanesi e ai non milanesi, che magari così aprono un nuovo sipario. E piace molto anche a me, mi fa sentire a casa. Per me Milano è come una sorella con la quale sei cresciuto e dalla quale non ti sei mai staccato. Quindi la ami ma a volte non la sopporti. In concreto, mi piace la sua intelligenza, la sua ironia, il suo pragmatismo, la sua capacità di accoglienza (anche se a volte brontolona). E non mi piace il fatto che stia rischiando di montarsi la testa nella corsa verso il futuro, valorizzando modelli freddi e impersonali (come le tante, troppe, week a tema) e dimenticando parte della sua storia, quando molte energie creative nascevano qui. Penso, per esempio, alla Brera degli anni Sessanta, ritrovo e fucina spontanea di artisti, o ai tanti jazz club che non ci sono più..

Quando inizi a scrivere un libro hai già in mente il corso dei fatti oppure la storia prende forma mentre scrivi?

Parto da un’idea generale e da alcune tappe fondamentali che ci saranno nella trama, come fossero boe da raggiungere e superare. Il resto prende forma durante lo sviluppo. Anche dei personaggi mi costruisco prima un’idea, poi loro crescono quasi da soli, a seconda dei fatti, dei loro stati d’animo, delle relazioni con la trama e con gli altri personaggi.

Sei, a mio modo di vedere, un ottimo scrittore. Credo che per scrivere così bene sia necessario leggere parecchio. Quali sono i tuoi generi ed autori preferiti? A chi ti ispiri nello scrivere?

Grazie mille! Sì, leggere è fondamentale. Amo i classici, i miei due principali “totem” sono “Delitto e castigo” di Dostoevskij (che in fondo è una storia di cronaca) e “Guerra e pace” di Tolstoj. Poi trovo geniale tutto ciò che ha scritto Kafka. “Le due città” di Dickens è il romanzo storico perfetto. Adoro Raymond Queneau. Considero Georges Simenon un maestro della scrittura. Mi piace molto anche alcuna letteratura americana – sto pensando per esempio a Francis Scott Fitzgerald -. Tra gli italiani, Cesare Pavese, Dino Buzzati, Giorgio Scerbanenco, Paolo Maurensig, il collettivo Wu Ming. Dimenticavo Arthur Schnitzler, Stefan Zweig, Jack London, Josef Conrad, Herman Melville (“Benito Cereno” è il romanzo più sorprendente, nel vero senso della parola, che abbia letto), Jean-Claude Izzo. Jorge Amado. Ma, a pensarci, quanti non ne ho citati… Non saprei dire a chi mi ispiro, mentre leggo cerco anche di imparare, da tutti.

Ho scritto nella mia recensione che la saga dedicata a Luponi si presterebbe benissimo ad una trasposizione televisiva. Se così dovesse essere che pensi possano essere gli attori più indicati per interpretare i tuoi personaggi principali?

Questa è una domanda difficile. Però, perché non chiediamo a Fabrizio Bentivoglio se gli interessa il commissario Luponi?

Io personalmente mi sono affezionato molto ad Egidio Luponi, a Corrado Spezia e anche agli avventori della trattoria “Al Bel”. Pensi che vedremo ancora questi personaggi in azione? Io spero vivamente di si

Penso proprio che li vedremo ancora. Di certo Egidio Luponi, Corrado Spezia e le loro famiglie. Non abbandono gli amici.

Matteo Speroni, per il prossimo futuro hai già in mente nuovi progetti artistici?

Di certo ci sarà un nuovo Luponi. Poi, poi, poi… Vediamo. A volte sono le idee che trovano me.

Grazie mille a Matteo Speroni per essere stato con noi, per aver condiviso con noi i suoi pensieri e le sue parole. Speriamo naturalmente di averlo qui con noi molto presto

David Usilla