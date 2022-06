Abbiamo da poco recensito “I Delitti di Genova” (Fratelli Frilli Editori) di Massimo Ansaldo e abbiamo ora la possibilità di scambiare quattro chiacchiere con lui per parlare del suo ultimo libro, farci raccontare qualcosa di lui e dei suoi futuri progetti

Buongiorno Massimo Ansaldo grazie per aver accettato di chiacchierare con noi. Mi permetto di darti del tu se per te non è un problema:

E’ la prima volta che abbiamo il piacere di recensire un tuo libro e che quindi abbiamo il piacere i intervistarti. Per questo ci farebbe piacere intanto conoscere l’uomo che si nasconde dietro all’artista. Ci racconti qualcosa di te?

SONO NATO A VARAZZE IN LIGURIA, ESERCITO LA PROFESSIONE DI AVVOCATO CON STUDI A GENOVA E LA SPEZIA, ABITO A LA SPEZIA. LA PASSIONE PER LA SCRITTURA E’ NATA DALLA LETTURA, PRINCIPALMENTE. STUDIARE COME NARRANO I ‘GRANDI’ AUTORI: DOSTOEVSKIJ, FLANNERY O’CONNOR, CORMAC MCARTY, RAYMOND CARVER, STEPHEN KING. UNA SPECIE DI SFIDA IMPARI, MA STIMOLANTE. COME SI NOTERA’ NESSUN AUTORE NOIR. CREDO INFATTI CHE OGNI GENERE DEBBA ESSERE ‘CONTAMINATO’, PENA NON ESSERE CREDIBILE O SCONTATO.

“I delitti di Genova” credo che all’interno di una cornice noir racconti molto di più, parli di poteri dello stato che si scontrano, di istituzioni corrotte, di opinione pubblica contaminata dalle fake news, tutti argomenti tristemente attuali. Cosa ti ha spinto a raccontare questo tipo di storia?

LA PROVOCAZIONE DELLA REALTA’, INNANZITUTTO. LA STORIA VOLEVA ESSERE MOLTO ‘URBANA’, HO INSERITO LE CONTRADDIZIONI CHE TUTTI STIAMO VIVENDO, CHI PIU’ CHI MENO. IL VILLAGGIO GLOBALE, IL POTERE PRETENDE I SUOI TRIBUTI, A VOLTE TERRIBILI, SENZA LASCIARE SCAMPO. EPPURE LA PERSONA, MISTERO INSONDABILE, ALLA FINE RIESCE SEMPRE AD AVERE UNA SCATTO DI RENI CHE LA FA PREVALERE.

Uno dei personaggi che colpisce il lettore, forse per la sua anima non umana, è il Nibbio. Cosa hai voluto rappresentare con questa figura?

NESSUN RIFERIMENTO AL GENERE FANTASY. PENSIAMO AL NIBBIO COME AD UN ANIMALE DOMESTICO, CON IL QUALE CONDIVIDERE UN RAPPORTO DI DIALOGO MOLTO PARTICOLARE, TRA L’UMANO E L’ANIMALE. NEL CASO SPECIFICO IL COMMISSARIO TEIRO TROVA NEL RAPACE UNO SPECCHIO CON IL QUALE CONFRONTARSI. LO SPECCHIO DI VICENDE CHE LO HANNO RIGUARDATO, COME SE IL NIBBIO L’AVESSE SPINTO A FARE UN TRAINING AUTOGENO.

Credo che Nicola Teiro, Ester Miniati e Vaclav siano tre personaggi costruiti talmente bene che è quasi impossibile non entrarci in empatia, non affezionarcisi. Come nascono nella tua fantasia personaggi di questo calibro? Credi che tutti e tre o almeno qualcuno di loro lo rivedremo in azione in altri libri tuoi?

GRAZIE PER IL GIUDIZIO. I PERSONAGGI DEVONO NASCERE DA ESPERIENZE CHE HANNO TOCCATO QUALCOSA ALMENO DELLA TUA ESPERIENZA PERSONALE. IN OGNI PERSONAGGIO C’E’ UNA PARTE DELL’AUTORE, ANCHE SOLO UN FRAMMENTO PESCATO DA UN LONTANO PASSATO…SE I PERSONAGGI RIESCONO E’ PERCHE’ SONO SOFFERTI, VIVONO CON TE PER TUTTA LA DURATA DELLA SCRITTURA E ANCHE DOPO, UN PO’ NE SENTI LA MANCANZA…FORSE PER QUESTO, CHISSA’ POTREBBE ESSERCI UN SEQUEL…

Vaclav lo hai raccontato come un clochard slovacco e hai accennato alla figura e all’opera dell’ex presidente della Cecoslovacchia Vaclav Havel. C’è qualcosa che ti lega a quella terra così affascinante ma che raramente fa notizia o fa da sfondo ad opere letterarie?

DURANTE GLI STUDI UNIVERSITARI CON ALCUNI AMICI ABBIAMO LETTO E APPROFONDITO IL LIBRO DI HAVEL IL POTERE DEI SENZA POTERE. HO FATTO PARLARE DEL TESTO IL PERSONAGGIO DI VACLAV, CERTAMENTE UNO ‘SENZA POTERE’, MA ,COME DIMOSTRERA’ LA TRAMA, IL POTERE NON E’ SOLO QUELLO POLITICO O ISTITUZIONALE, E’ LA TENTAZIONE PRESENTE IN OGNUNO DI NOI, NESSUNO ESCLUSO.

Ho accennato prima al fatto che nella le trama del tuo romanzo si parli anche di notizie false, di realtà mistificata, in pratica di fake news. Quanto credi che indirizzino l’opinione delle persone e quanto credi che i social acuiscano il problema della diffusione di notizie farlocche?

E’ UN FENOMENO DEI NOSTRI TEMPI, ACUITO DALLA TENOLOGIA. C’E’ SEMPRE STATO, RISVOLTO DELLA MENZOGNA ORGANIZZATA. SEMPLIFICHEREI LA QUESTIONE, ESISTE IL MALE CON LA M MAIUSCOLA, QUINDI PERCHE’ STUPIORSI CHE ASSUMA FORME SEMPRE PIU’ CONSONE ALLA SOCIETA’ CHE VIVIAMO?

Lo sfondo di questa storia è Genova, una città molto particolare, affascinante, sfuggente, ricca di storia. Che rapporto ha Massimo Ansaldo con Genova?

COME DESCRIVO NEL LIBRO, GENOVA AMMALIA E NON SAI MAI CHE COSA VOGLIA DA TE O PRETENDA…HA UNA CARATTERISTICA FEMMINILE IN QUESTO SENSO, OGNI SCORCIO, ODORE, GUSTO, SUONO INTERPELLA I TUOI SENSI E ANCHE LA TUA RAGIONE… ANCHE COME CO-PROTAGONISTA DEI ROMANZI, HAI A CHE FARE CON UN PERSONAGGIO ‘NON UMANO’ CHE SI MUOVE NELLA STORIA COME AVESSE GAMBE O BRACCIA E OCCHI. GENOVA HA UNO SGUARDO TUTTO SUO SUI PERSONAGGI CHE LA ABITANO.

Il ritmo adrenalinico di questo libro me lo ha fatto percepire come soggetto buono per una fiction di successo. Secondo te si presterebbe ad essere trasposto sul piccolo o grande schermo? Chi vedresti bene come interpreti dei personaggi principali?

LASCEREI AD ALTRI IL GIUDIZIO SULLA FATTIBILITA’. ANCHE SUI POTENZIALI INTERPRETI.

Hai già nuove idee per qualche nuovo libro?

COME RIPETO SPESSO SE TI PIACE SCRIVERE NON SMETTI MAI…ULTIMAMENTE HO SCRITTO UN PAIO DI RACCONTI E STO RIPRENDENDO UNA STORIA CHE AVEVO LASCIATO PER CONCENTRARMI SULL’USCITA DE I DELITTI DI GENOVA. E COME DICEVO CHISSA’ CHE NON MI METTA A PENSARE AD UN SEQUEL.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ONORATO DI AVER RISPOSTO, SPERO, ALLE VOSTRE DOMANDE. BUON LAVORO!

Grazie mille a Massimo Ansaldo per essere stato con noi e per aver risposto alle nostre domande. Un arrivederci a presto a lui sulle nostre pagine.

David Usilla