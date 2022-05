Recensione Negli occhi delle donne Fausto Bertolini – Gilgamesh edizioni

Il romanzo di Fausto Bertolini è un’opera di una leggibilità e scorrevolezza squisita.

Non è possibile per il tipo di prosa definirlo un saggio, anche se per contenuti non gli è poi così lontano.

Apre un mondo attorno a quello che da studenti, quasi tutti abbiamo sempre considerato l’ennesima figura noiosa della quale occuparci, ma con Fausto Bertolini scopriremo che non è così perché in questo breve e scorrevole libro, la biografia dell’enunciatore del famoso principio COGITO ERGO SUM (PENSO DUNQUE SONO) è un vero romanzo.

Cartesio ci viene fatto conoscere come un grande appassionato cultore della riflessione filosofica: per lui tutto ciò che esiste si spiega in termini di logica ed esattezza, tant’è vero che oltre al pensiero lui ama anche la matematica, scienza appunto esatta.

Questo può far pensare che si tratti di un tipo algido e sprezzante, distaccato dalla realtà: invece queste pagine ce ne fanno un ritratto molto umano, con un Cartesio che oltre a congetturare, beve, gioca d’azzardo e vive amori tormentati, in particolar modo quello con Helena, madre di sua figlia Francine (rapporto contrastato dalle differenze socio-culturali, essendo lei la sua serva).

Per concludere, una curiosità: pur non disdegnando affatto la fisicità delle donne con cui si accompagna, Cartesio (da buon filosofo) è particolarmente colpito dai loro occhi, che egli concepisce quasi come degli specchi delle loro anime; da questo, il titolo dell’opera di Bertolini.

Libro consigliato in maniera particolare a chi abbia fatto studi umanistici e intenda approfondire la conoscenza di un illustre pensatore, andando oltre le apparenze, ma ottimo anche per chi voglia sfatare i soliti miti secondo i quali gli studiosi, siano essi scienziati o filosofi, devono per forza essere tutti di una noia mortale, quando invece proprio perché trattasi di menti speciali sono capaci di grandi cose qualsiasi sia l’ambito in cui le collochiamo.

Matteo Melis