RECENSIONE: “IL CONDOTTO” – MICHELE BRANCHI – ROBIN EDIZIONI.

Il libro, “Il condotto” edito da Robin Edizioni, è uno dei capitoli della saga del commissario Capurro, personaggio ideato da Michele Branchi. Non è il classico noir perché il commissario per risolvere l’indagine si avvale della collaborazione, di chi, pare avere poteri medianiche. Questo escamotage permette all’autore di non dover sempre far quadrare i conti , in quanto è sufficiente l’imbeccata sovrannaturale per risolvere passaggi altrimenti complicati da incastrare.

In particolare nella trama de “Il condotto” abbiamo un omicidio o forse femminicidio? Il cui unico testimone è un ragazzo autistico che comunica solo attraverso i disegni ma che in prossimità dell’omicidio sembra abbia parlato.

Chi ha ucciso la giovane donna? Sarà compito del commissario Capurro e la sua squadra scoprirlo e trovare il modo di sfruttare e giustificare gli indizi che arrivano dalla medium. Trama accattivante tanto quanto la location, il fantomatico ed esistente “Condotto” di Genova che dà anche il titolo al romanzo.

Michele Branchi ha dato vita a una serie originale che sicuramente non rischia di annoiare e che in qualche modo è riuscito a crearsi uno spazio, un genere a parte, di noir “particolare” dal finale che non delude.

Ammetto che “Il Condotto” è per me il primo incontro con il commissario Capurro e tutto quello che compone il suo mondo, inizialmente ero un po’ scettica, ma con il proseguo delle indagini ho iniziato ad apprezzare il fascino al punto da restare incuriosita e sarà mia premura recuperare il primo volume della saga ideata da Andrea Branchi per sapere di più.

Se state cercando un noir diverso e che tiene alta la tensione e l’interesse e che non rientra nello schema classico e usurato del noir, beh, il Condotto è il libro giusto.

Sandra Pauletto