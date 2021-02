RECENSIONE: “IL CICLO DEL MAGO DI OZ” – COLLANA DI QUATTRO VOLUMI – ROBIN EDIZIONI.

Il progetto “Il mago di Oz” edito dalla Robin Edizioni è formato da quattro copiosi volumi contenenti tutti i romanzi relativi al regno di Oz. Quest’opera va a colmare un’importante lacuna italiana nel campo dell’editore definita per ragazzi, ma assolutamente godibile a tutte le età.

Lo so, molti di voi cadranno dalle nuvole; eppure, le avventure di Dorothy e la sua stravagante e variegata compagnia non termina con il ritorno dalle protagonista nel Kansas, e il regno di Oz non finisce nell’oblio.

Il suo autore, Lyman Frank Baum, ha scritto una serie infinita di sequel mai tradotti in italiano, o da secoli fuori catalogo e mai ristampati.

Bisogna essere grati alla Robin Edizioni e in particolare a Cecilia Martini per il suo lavoro di traduzione e a Sergio Calderale che ha curato l’opera.

Proposta editoriale assolutamente imperdibile per gli amanti dei libri, dei libri classici, dei libri rari, delle cose belle e ben fatte.

Riporto di seguito il piano dell’opera in modo che possiate rendervi conto di quanto noi lettori del primo mago di Oz siamo stati per anni privati.

Perle della letteratura “fantastica” che finalmente possiamo leggere in italiano, abbiamo già aspettato troppo, ora che ci sono, non aspettate oltre.

Sandra Pauletto

Piano dell’opera

Volume Primo

• «Il Mago di Oz» [The Wonderful Wizard of Oz, 1900], primo libro della serie

(1° edizione Robin Edizioni: 2011)

• «Il meraviglioso Regno di Oz» [The Land of Oz, 1904], secondo libro della

serie (1° edizione Robin Edizioni: 2011)

• «Ozma, regina di Oz» [Ozma of Oz, 1907], terzo libro della serie (1° edizione

Robin Edizioni: 2011)

• «Il ritorno del Mago di Oz» [Dorothy and the Wizard in Oz, 1908], quarto

libro della serie (prima edizione Robin Edizioni: 2011)

Volume Secondo

• «La strada per Oz» [The Road to Oz, 1909], quinto libro della serie (1° edizione

Robin Edizioni: 2011)

• «La città di Smeraldo di Oz» [The Emerald City of Oz, 1910], sesto libro

della serie (1° edizione Robin Edizioni: 2011)

• «La ragazza di pezza di Oz» [The Patchwork Girl of Oz, 1913], settimo libro

della serie (1° edizione Robin Edizioni: 2012)

• «Tik-tok di Oz» [Tik-Tok of Oz, 1914], ottavo libro della serie (1° edizione

Robin Edizioni: 2012)

Volume Terzo

• «Lo spaventapasseri di Oz» [The Scarecrow of Oz, 1915], nono libro della

serie (1° edizione Robin Edizioni: 2012)

• «Rinkitink a Oz» [Rinkitink in Oz, 1916], decimo libro della serie (1° edizione

Robin Edizioni: 2013)

• «La principessa perduta di Oz» [The Lost Princess of Oz, 1917], undicesimo

libro della serie (1° edizione Robin Edizioni: 2013)

• «Il Boscaiolo di latta di Oz» [The Tin Woodman of Oz, 1918], dodicesimo

libro della serie (1° edizione Robin Edizioni: 2015, di prossima uscita)

Volume Quarto

• «La magia di Oz» [The Magic of Oz, 1919], tredicesimo libro della serie

(1° edizione Robin Edizioni: 2015, di prossima uscita)

• «Glinda di Oz» [Glinda of Oz, 1920], quattordicesimo libro della serie

(1° edizione Robin Edizioni, 2015: di prossima uscita)

• «I magici racconti di Oz» [Little Wizard Stories of Oz], (1° edizione Robin

Edizioni: 2012)

NB tutti e 4 i volumi sono attualmente in vendita.