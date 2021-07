Una crepa nel cuore delle cose di Vittoria Lotti – Dialoghi Edizioni

“Passarono molti anni, in cui le frane e il gelo riuscirono a seppellire i resti che la guerra aveva lasciato. Ma quando la natura faceva sì che la terra si muovesse, le pietre portavano al sole le salme degli uomini che avevano combattuto. Tutto tornava alla luce, e colpiva come un fulmine creando una crepa nel cuore delle cose”. Questo è uno dei passaggi finali di “Una crepa nel cuore delle cose” Dialoghi Edizioni, nuovo libro di Vittoria Lotti in cui si racconta un pezzo di storia, un pezzo di mondo ma soprattutto si raccontano vite coinvolte in un modo o nell’altro nelle vicende della Prima Guerra Mondiale. Siamo nel periodo della disfatta di Caporetto e le due figure attorno a cui gira il romanzo sono Alessio, soldato italiano in fuga, che la vita ha pensato di mettere alla prova fin dalla più tenere età, e Thomas, un soldato austriaco pesantemente ferito, con l’anima graffiata dall’incertezza, con il cuore pesante alla continua ricerca dell’amato fratello Jakob. Il fato vuole che entrambi, dopo un pesante bombardamento austroungarico fatto di bombe all’ iprite (il famigerato gas mostarda), vedano nella stessa casa abbandonata il rifugio in cui poter per un momento trovare riparo mentre fuori ancora gli echi delle bombe e dei lamenti dei feriti sono la più drammatica delle colonne sonore. Come è normale che sia tra i due i primi istanti di convivenza non sono proprio idilliaci, regna il sospetto, la diffidenza, la paura, poi però pian piano i due si aprono, si raccontano, si danno l’uno all’altro. Impariamo a conoscere le vite di Alessio e di Thomas per quelle che erano prima che la guerra sconvolgesse il mondo intero, ne impariamo a conoscere gli animi, le vicissitudini, le ansie e le aspettative. Thomas esponente di una famiglia della grande aristocrazia viennese, carattere estroverso, dissoluto, festaiolo si trova a convivere con Alessio che invece è un ragazzo fortemente provato dalla vita, traumatizzato da una vita familiare che lo vedeva essere quasi trasparente, con il cuore stretto nella morsa dei rimpianti e tra i due si instaura un legame forte, intenso, un sentimento d’amicizia puro. Ma questo libro non è solo questo, con “Una crepa nel cuore delle cose” l’autrice ci porta a conoscere anche le condizioni in cui si trovavano milioni di persone, milioni di famiglie. Conosciamo ad esempio la famiglia di Thomas che rientrata a Vienna dopo un lungo soggiorno in India si trova a fare i conti con una realtà ben diversa da quella che avevano lasciato, una realtà in cui il loro benessere è messo a dura prova dalle conseguenze del conflitto bellico, conosciamo esponenti della ricca borghesia viennese costretti a svestire i lussuosi panni dei ricchi viziati per calarsi nei panni di coloro che devono cercarsi un lavoro per sbarcare il lunario. Questo è un grande romanzo storico nel quale viene raccontato un pezzo drammatico della storia del nostro paese e non solo. L’autrice riesce con grande bravura ad entrare fino nel più profondo dell’animo dei personaggi, riesce ad entrare nei loro cuori, nelle loro teste, portandoci a scoprire le fragilità, le paure, i turbamenti di tanti ragazzi che si sono trovati da un momento all’altro buttati in una situazione più grande di loro alle prese con quanto di più brutto possa vedere un uomo. Io credo che Vittoria Lotti ci abbia un romanzo di livello superiore, un romanzo che riesce ad entrare nel cuore del lettore, un romanzo nel quale ogni personaggio diventa quasi un compagno di viaggio per chi ha la voglia di mettersi a leggerne le vicende, un romanzo che rimane scolpito del cuore e nella mente a lungo anche dopo che si è letta la parola fine.