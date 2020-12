INTERVISTA A DIEGO GALDINO – UNA STORIA STRAORDINARIA – LEGGEREDITORE

Abbiamo da poco recensito il volume: “Una storia straordinaria”, Leggereditore, di Diego Galdino e abbiamo ora l’onore di scambiare con l’autore quattro chiacchere.

D: Ciao Diego, benvenuto sulle pagine de I Gufi Narranti possiamo darci del tu?

R: Il tu va benissimo, tra amici si usa così no? Ho sempre considerato Silvia lo sai di Luca Carboni una delle più belle canzoni d’amore che siano mai state scritte in Italia, per questo ho colto l’opportunità di usare i nomi Luca e Silvia per i protagonisti della mia storia. Mi piaceva molto l’idea di giocare per tutto il libro con quel pezzetto della canzone.

D: Le curiosità che mi son venute leggendo “Una storia straordinaria” son diverse, per esempio, i nomi dei protagonisti e il loro legame con Luca Carboni, l’hai avuto in mente da subito?

R: Ho sempre considerato Silvia lo sai di Luca Carboni una delle più belle canzoni d’amore che siano mai state scritte in Italia, per questo ho colto l’opportunità di usare i nomi Luca e Silvia per i protagonisti della mia storia. Mi piaceva molto l’idea di giocare per tutto il libro con quel pezzetto della canzone.

D: Ho degli amici non vedenti e posso confermare tutto quello che hai scritto su Luca, tu come ti sei documentato per fare nascere il personaggio?

R: Mi lusinga molto essere riuscito nel mio piccolo a descrivere una condizione di vita non semplice, come quella di un non vedente. In realtà per Luca ho solo lavorato di empatia, non ho fatto altro che descrivere ciò che avrei fatto io se avessi improvvisamente perso la vista.

D: Credi nel destino?

R: Non posso non crederci, io come scrittore sono la prova vivente che il destino esiste e ci accompagna durante tutto il percorso della nostra vita, poi sta a noi accettarlo o provare a cambiarlo se non ci piace.

D: Se non mi sbaglio nel romanzo hai fatto un cameo, giusto?

R: Più di uno, ma non troppo invasivi, mi piace far pensare al lettore che i miei personaggi e le mie storie siano reali, come ognuno di noi.

D: Qual è il tuo rapporto con il cinema?

R: Amo profondamente il cinema, come la letteratura e l’arte. Sono tre cose di cui non potrei mai fare a meno. Una storia straordinaria è un omaggio alla settima arte. Come io protagonista del romanzo anch’io soffro della patologia di esprimere i concetti, i pensieri ed i sentimenti aiutandomi con le scene dei film.

D: Il tuo romanzo è anche un omaggio a Roma, nei vari giri turistici, mi aspettavo una tappa a Cinecittà, come mai hai scelto di non inserirla?

R: Cerco sempre di ambientare alcune delle scene dei miei libri in posti della mia città che anche alcuni romani non conoscono. Cerco le particolarità. Devo essere sincero durante la stesura di Una storia straordinaria Cinecittà non mi è proprio venuta in mente. Marzullo direbbe di farmi una domanda e darmi una risposta. Forse non considero Cinecittà uno dei posti magici di Roma. Malgrado rappresenti il cinema. Di sicuro è una mia mancanza.

D: Ogni tuo personaggio ha qualche caratteristica peculiare. Cosa di te c’è in ciascuno di loro?

R: Tante cose. Cerco di dire o fare cose attraverso i personaggi delle mie storie. Ho scritto Una storia straordinaria con l’idea di creare dei personaggi di contorno tipo quelli del film Notting Hill, il mio preferito in assoluto.

D: Senza voler spoilerare il finale, avevi mai in mente un finale opposto a quello scritto o era tutto stabilito in partenza?

R: All’inizio sono stato indeciso se farlo finire bene o male. Ma io scrivo favole per adulti quindi…

D: So che diversi tuoi lavori sono molto apprezzati all’estero e di uno in particolare (Il primo caffè del mattino; Sperling & Kupfer) sono stati venduti i diritti cinematografici. Augurandoci che questo accada anche con “Una storia straordinaria”, chi vedresti bene nel ruolo dei due protagonisti?

R: Questa è una bella domanda… Io adoro Riccardo Scamarcio e ogni mio protagonista somiglia un pò a lui. Per quanto riguarda lei… Sono follemente platonicamente innamorato dell’attrice coreana Kim Yoo-jung… Lei per me è la donna perfetta, la protagonista di ogni mio romanzo.

Grazie ancora a Diego Galdino per la squisita disponibilità e speriamo di rivederci presto sulle pagine de I Gufi Narranti.

Sandra Pauletto