RECENSIONE: “UNA STORIA STRAORDINARIA” – DIEGO GALDINO – LEGGEREDITORE.

Diego Galdino sicuramente meriterebbe maggior risalto dai media perché la sua scrittura fluida e pulita è il primo biglietto da visita che accoglie il lettore fin dalle prime righe.

“Una storia straordinaria” è un romanzo geniale nell’intreccio e coinvolgente nella trama. L’autore è riuscito a scrivere una storia accattivante anche per chi predilige altri generi di lettura, ma “Una storia straordinaria” è molto di più di una storia d’amore.

Esiste un destino scritto? O l’anima gemella? Venditti canta: “Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano”….

Quella tra Luca e Silvia, così si chiamano i due protagonisti del romanzo, è una storia fatta di dettagli, di gesti e attenzioni, di odori e contatti, non a caso i primi capitoli si intitolano, come i sensi, perché l’amore e la vita li coinvolge tutti.

Molto interessante il personaggio di Luca, sicuramente il più difficile da raccontare, ma che l’autore è riuscito a descrivere perfettamente.

Una storia straordinaria è un libro in grado di farti commuovere, ma anche sorridere e ridere perché ci sono degli scambi davvero esilaranti.

È innegabile Diego Galdino è bravo, perché solo uno bravo può essere capace di farmi leggere con interesse e curiosità un libro di un genere che solitamente evito perché trovo noioso e ripetitivo.

Si, “Una storia straordinaria” in libreria è catalogato come romanzo rosa, ma credetemi è molto, molto di più, è un inno alla vita, a guardare sempre il bello e non solo con gli occhi.

Il romanzo ha una caratteristica: cita moltissimi titoli di film o scene di questi, dettaglio originale e curioso che potrà venire sicuramente goduto appieno da chi, oltre che la passione per i libri, ha quella del cinema.

Geniale la riga finale, la chiusa che è l’applauso conclusivo per un libro scritto bene, che sa dosare con equilibrio: amore, dramma e ironia, ed è veramente un peccato non leggerlo.

Sandra Pauletto