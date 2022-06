Rotten Mind – Unflavored – Il post punk della generazione vuota.

Rotten Mind – Unflavored

Anno: 2022

Paese di provenienza: Svezia

Genere: post punk/ new wave

Casa discografica: Lovely Records

1. Inflammable

2. Serpent Eyes

3. Die Young

4. (I Ain’t) One to Talk to

5. No Dedication

6. Unflavored

7. Empty Generation

8. Lose Lose

9. Mysterious Man

10. Drifter

11. Degenerates

12. Filled With Poison

La parabola dei Rotten Mind, svedesi di Uppsala, è decrescente in termini di aggressività ma sicuramente ascendente in quanto a qualità. Dagli esordi puramente punk i Rotten Mind si sono mossi man mano verso sonorità più post punk/ new wave, fino appunto a questo Unflavored che ne certifica l’atterraggio in territori più melodici e raffinati.

Per una scaletta che sa di anni ‘80 fino al midollo si parte con la efficace e diretta Inflammable, pezzo degno dei The Smiths e simili, passando per la bellissima e tenebrosa Serpent Eyes, in cui si respira tutta l’aria da party tetro alla The Damned. In Unflavored c’è davvero tutto ciò che di più bello è stato partorito in qualche decade fa e le plettrate liquide e suggestive di Die Young ne sono una prova. In bilico tra post punk e sentori alt rock, Unflavored prosegue con delle autentiche perle: No Dedication, Unflavored, Empty Generation e Lose Lose sono tutti brani eccellenti che uniscono ritmo ad un sentore nostalgico davvero appiccicoso.

Fondamentale elemento magico di Unflavored resta l’eco degli arpeggi di chitarra, evocativi e sognanti, che costituiscono il filo che attraversa tutti i brani fino a Degenerates e Filled With Poison. Unflavored è davvero un bel disco di post punk/ alt rock come raramente si sente in giro.

Voto: 8

Zanini Marco