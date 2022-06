Recensione “Racconti del Derryleng”, Vol. 2, Gennaio 2022 – Bugs Comics

Recensione “Racconti dal Derryleng”, Vol. 2, Gennaio 2022

Il secondo volume dei “Racconti dal Derryleng” uscito a gennaio del 2002 non tradisce le aspettative di chi, come me, aveva letto (e recensito) il primo volume.

L’albo è uno spin off de: “Samuel Stern” (Bugs Comics) rodato fumetto che trova il suo spazio in edicola ormai da quasi tre anni, ma le storie contenute sono del tutto autonome dal personaggio, al punto che sono state scritte prima della sua “nascita” e già pubblicate sempre da Bugs Comics nella collana “Mostri”.

Se siete quindi dei lettori di comics “professionisti” le storie del Derryleng potrebbero per voi non essere inedite, come invece lo sono per me che sono davvero felice di averle scoperte in questo momento in cui avevo voglia di leggere qualcosa di geniale e che in qualche modo mi riportasse nell’atmosfera de Creepshow a cui, non credo di fare un torto a nessuno, affermando che li trovo simili per struttura.

Come per l’albo precedente vi riporto l’elenco delle storie alla fine del quale mi permetterò di svelarvi quali sono stati i miei racconti preferiti, senza voler togliere valore agli altri.

We’re a zombie family (Fumasoli/Olimpieri)

family (Fumasoli/Olimpieri) I figli di San Grimorio (Filadoro/De Luca)

(Filadoro/De Luca) Con il sorriso sulle labbra (Scali/Minotti)

(Scali/Minotti) The greatest show on heart (Fumasoli/Caracuzzo)

(Fumasoli/Caracuzzo) Krum & Kubrat (Ruocco/Dossena)

(Ruocco/Dossena) Il custode (Scali/De Luca)

(Scali/De Luca) Condominium (Filadoro/Maruccia)

(Filadoro/Maruccia) Le esequie durature (Consepo/Frezza)

(Consepo/Frezza) Maledetta (Cavaletto/Mangiantini)

Non mi metterò a raccontare alcunché sulle storie, perché essendo mediamente di dieci pagine lo spoiler è dietro l’angolo, mi limiterò a dirvi che nella Top Nine, perché come detto nessuna delle nove storie delude, io mi sono innamorata di 4:

The great show on the hearts, inquietantemente verosimile;

Il custode: il fascino delle perle chiuse mi ha sempre affascinato e se avessi sposato Barba Blu sarei crepata subito;

Le esequie durature, adorabile freddura;

Maledetta: semplicemente geniale.

Consapevole di aver recensito questo volume in ritardo perché attualmente (giugno 2022) in edicola troverete già il terzo numero, vi invito se lo avete perso a prenderlo direttamente alla Bugs Comics tramite il sito, perché veramente non è il caso di lasciarselo sfuggire !!!