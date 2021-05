RECENSIONE: “NELLE SUE OSSA” – MARIA ELISA GUALANDRIS – BOOKABOOK.

Nelle sue ossa – è un giallo che offre un punto di vista diverso della classica indagine poliziesca. La protagonista, infatti, è una giornalista di cronaca nera (come la stessa Maria Elisa Gualandris autrice del romanzo), che cerca informazioni per poter scrivere sul giornale dove lavora, notizie riguardanti il ritrovamento di uno scheletro umano nel giardino di una villa. Quei poveri resti, visto lo stato, sono lì da almeno quarant’anni, ma di chi erano? e come son finiti lì?

La faccenda sembra essere spinosa al punto che quando la giornalista inizia a far domande agli anziani del posto, o a chi a suo avviso avrebbe potuto saperne qualcosa, nessuno ne parla volentieri, anzi si cerca di metter tutto a tacere nel minor tempo possibile.

Esistono quindi morti di serie A e di serie B? Vittime dalla vita così tranquilla per la quale non vale la pena indagare o per la quale è meglio non andare a rispolverare vecchie storie?

Ed i familiari delle vittime riescono davvero ad accettare una verità purché sia, anche se, quanto gli viene raccontato della verità non ha neanche l’ombra?

Il romanzo fa riflettere su diversi punti di vista. Sicuramente a fine lettura si proverà rabbia per come sono andate le cose e per come avrebbero potuto andare, ma in qualche modo l’autrice dà spazio alla speranza, o alla magra consolazione del meglio tardi che mai.

Anche se marginalmente rispetto alla trama, Maria Elisa Gualandris accende un riflettore sulla crisi delle vendite dei giornali siano essi cartacei o digitali.

Lo stesso romanzo Nelle sue ossa edito dalla Bookabook è frutto di un progetto di crowdfunding in cui avviene una raccolta fondi mirata a sostenere la pubblicazione del libro, particolare sottolineato sia nei ringraziamenti finali dell’autrice che nelle pagine iniziali.

Ringrazio anch’io tutti coloro i quali hanno sostenuto economicamente il progetto, permettendo così anche a me di leggere un ottimo romanzo. Speriamo di leggere ancora altre avventure con la stessa protagonista, a prescindere dallo sviluppo della sua carriera lavorativa.

Sandra Pauletto