Recensione – LA CASA DELLE VOCI – Donato Carrisi – Longanesi editore

Donato Carrisi non ha bisogno di presentazioni. La casa delle voci è il suo nuovo romanzo slegato dalle saghe precedenti. Un libro che cattura subito grazie alla abilità stilistica dell’autore e alla trama. È un thriller psicologico quello che esce dalla penna di Donato Carrisi, un romanzo che ruota attorno al mondo dei bambini, al loro modo di viverlo e ai segreti degli adulti.

Il protagonista, sempre se così possiamo chiamarlo, è un ipnotista che lavora con i minori, ma nel romanzo resta coinvolto in un caso in cui è costretto a ipnotizzare un adulto.

Il soggetto di cui deve occuparsi è una donna, una donna strana, che viene da lontano, o almeno così racconta. Ma è davvero lei il fulcro della storia? Lei è la pedina o la giocatrice? e noi in tutto questo che ruolo abbiamo?

Trama scorrevole che ti trascina dentro la storia, aggiungendo di pagina in pagina ingredienti e ingranaggi che permettono di far procedere l’intreccio, mantenendo sempre vivo il fuoco dell’interesse e permettendo al lettore di fare supposizioni che, solo alla fine, saprà essere giuste o sbagliate, come da sempre Donato Carrisi ci ha abituato.

Un paio di supposizioni le ho azzeccate e questo non fa che rendere il libro ancora più bello e accattivante. Nulla è lasciato al caso, tutto nel romanzo ha basi solide e l’autore non ricorre mai a escamotage poco credibili, a cui spesso, invece, fanno uso ed abuso i colleghi d’oltre oceano.

Più realtà si intrecciano ne “La casa delle voci” di Donato Carrisi a dimostrare, forse, che l’essere umano è piccolo rispetto alla mente che possiede e ancora più piccolo è il mondo in cui si vive; ma in fondo “Basta il minimo sapessi quanto è facile trovar quel po’ che occorre per campar…”.

Sandra Pauletto