Recensione: “Felice chi è diverso” – Francesco Savio – Fernandel Editore.

Il romanzo di Francesco Savio “Felice chi è diverso”, edito da Fernandel, è uno di quei libri che tocca il cuore di chi ama i libri e la lettura

Il protagonista, che iniziamo a conoscere al momento della visita di leva e di cui seguiremo la storia, ha uno spiccato gusto per l’armonia e la bellezza ed è uno spirito elevato e sensibile verso i più deboli, siano essi persone, animali o piante…

Tutto il libro è un inno alla scrittura e alla lettura nonché una non troppo velata critica verso l’editoria superficiale che, a suo dire, dà voce a persone o meglio personaggi che poco o nulla hanno a che fare con la scrittura di qualità.

La sua invettiva si allarga alla società moderna che pretende efficienza, rapidità (caratteristiche che non sempre possono andar d’accordo) che divorano l’uomo allontanandolo dai suoi interessi dalle sue passioni.

Francesco Savio nel titolo del suo romanzo richiama alla poesia di Sandro Penna e in qualche modo ci ragiona sopra:

“Felice chi è diverso,

essendo egli diverso

ma guai a chi è diverso

essendo egli comune.”

Ma chi è un lettore?

E come la lettura può cambiare o illuminare la vita in un mondo dove, ahinoi, sembra che sempre più la buona lettura e scrittura sia passata di moda? (anche se libri come questo mi fanno ben sperare che si inizi una controtendenza….)

Io onestamente non sarei capace di vivere senza i miei amati libri, è vero, tra le cerchie dei miei amici sono l’unico o quasi a coltivare questa passione, e anch’io come il protagonista del libro sarei disposto a fare dei sacrifici per lavorare in una biblioteca o libreria, al momento la mia occupazione è un’altra di cui non mi lamento, ma sognare è gratis.

Quindi sì anch’io come Francesco Savio mi sento un po’ diverso, ma effettivamente di questa diversità sono felice.

Matteo Melis