Recensione: “Buie” – augh! edizioni Irene L. Visentin

Buie è un’antologia edita da “Augh! edizioni”, in questo libro l’autrice Irene L.Visentin include 8 brevi racconti sulle donne.

La raccolta è breve è scorrevole si legge tutta d’un fiato, l’atmosfera generale e deliziosamente da brivido e presenta varie sfaccettature dell’universo femminile, fra segreti inconfessabili, mode adolescenziali, situazione ai confini della realtà.

Il filo conduttore della raccolta è come dice il titolo: Il buio, inteso non solo come assenza di luce naturale, ma anche soprattutto come oscurità dell’anima e le sue realtà inespresse, nascoste.

Consigliato a chi ha voglia di conoscere meglio la psiche del gentil sesso, senza avere paura di scandagliare anche i suoi più fondali più nascosti.

Essendo storie lampo, non posso raccontare il contenuto perché non cadere nello spoiler sarebbe impossibile, ma metto di seguito l’elenco dei titoli dei racconti, che in qualche modo riescono ad anticiparne il contenuto e a rendere l’idea e a metter nel lettore quel pizzico di curiosità che gli rende impossibile non leggerlo!

Crazy English summer

La busta

Timo

Il sapore della terra

La fuliggine dei tetti

Non mi sono fatta niente

Carne da macello

Il tagliatore

tutte quelle sopra elencate sono storie che lasciano il segno, che parlano di donne e che son state scritte da una donna, ma che devono esser lette anche dagli uomini, anzi forse soprattutto da loro…

Matteo Melis