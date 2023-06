Real Timpani – The Great Torre (EP) – Jazz, alternative e atmosfera.

Real Timpani – The Great Torre (EP)



Anno: 2023

Paese di provenienza: Italia

Genere: atmosfera

Membri: Giulia Guerra – sound designer e producer; Jacopo Biffi – elettronica; Pietro Vicentini – batteria; Matteo Pontegavelli – tromba

Casa discografica: Funclab Records

1. The Great Torre

2. Timpani’s Brother

3. Io Non Sto Più Qui

4. Cassettina

5. I Think It’s

Di recentissima formazione Real Timpani, approdati nell’etere con questo EP, The Great Torre, è un gruppo italiano dedito a musica principalmente strumentale, dalle atmosfere dilatate e sognanti. Da segnalare la loro partecipazione al MI AMI di quest’anno, importante manifestazione indie milanese. Un debutto davvero interessante per il trio allargato, che vede la presenza di una sound designer arruolata a tutti gli effetti nella line up. The Great Torre, confezionato dalla Funclab Records, etichetta italiana underground ma ben avviata, si ricopre di momenti fluidi, trascinanti e delicati. Il tappeto musicale è continuo e si fonde alla perfezione tra una traccia e l’altra, privilegiando accenni jazz, sfumature psych, innesti alternative, come si evince soprattutto dall’unica traccia cantata, Io Non Sto Più Qui, quasi in odore di C. S. I. .

Ottima anche l’ultima I Think It’s, a completare un EP che non passa per nulla inosservato e lascia presagire molto bene sul futuro di Real Timpani!

Voto:8

Marco Zanini